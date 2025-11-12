Efter flera år av stigande vakanser syns nu en ljusning. I Citymarks senaste mätning uppgår vakansgraden i centrala Göteborg till 11,4 procent, en nedgång från vårens 11,7 procent.



Minskningen märks främst i Central Business District (CBD) och på Lindholmen, där den uthyrda ytan ökat. Men även utanför centrum syns minskade vakanser i områden som Mölndal och Gamlestaden. Nedgången gäller framför allt det modernare A-segmentet, där vakansgraden nu är lägre än i det äldre B-segmentet.

– Till skillnad från i många andra städer så har nettouthyrningen av kontorsytor i Göteborg varit positiv de senaste fem åren, trots att pandemi, ökat hybrid- och hemarbete och en utdragen lågkonjunktur hållit tillbaka efterfrågan på lokaler. Efterfrågan har däremot inte varit tillräckligt stor för att kunna svälja den stora nybyggnation som rullats ut. När nu byggtakten dämpas och konjunkturen stärks lite grann så börjar vi också se tecken på en mer gynnsam vakansutveckling, säger Tor Borg, analyschef på Citymark.

Trots den i viss mån positiva utvecklingen har vakanserna i andra delar av centrala Göteborg tvärtom ökat, och den totala omsättningen på kontorsmarknaden väntas minska i år. Under året beräknas totalt omkring 260 avtal tecknas och strax under 150 000 kvadratmeter kontorsyta hyras ut, vilket motsvarar omkring 4,5 procent av stadens kontorsbestånd. I år blir därmed tredje året i rad som bruttouthyrningen minskar.

– Sannolikt är den minskade omsättningen en effekt av att projektutvecklingen varit lite lugnare de senaste åren och inte en effekt av förändringar på efterfrågesidan. Nyproduktion genererar ofta rörelser på hyresmarknaden i form av flyttkedjor. När nu nyproduktionen gått in i en lugnare fas så blir flyttarna också lite färre, säger Tor Borg.



Göteborg följer därmed en liknande utveckling som Stockholm, där Citymark nyligen konstaterade att vakanserna innanför tullarna minskar för första gången på tre år.