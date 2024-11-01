HSB Göteborg och det Malmöbaserade fastighetsbolaget Siegel har bildat ett gemensamt bolag för att genomföra byggemenskapen Brf Hackspett i Östra Kålltorp. Säljstart är planerad till hösten 2026.

Projektet omfattar ett 40-tal lägenheter fördelade på två huskroppar med garage och gemensamma ytor. Konceptet innebär att framtida boende är med och påverkar utformningen av sina egna bostäder och husets gemensamma miljöer i dialog med arkitekten.

– Att förverkliga sina boendedrömmar tillsammans med sina framtida grannar är verkligen något unikt och ligger i linje med HSBs historiska rötter. För oss handlar det här om att pröva nya former för inflytande och delaktighet i bostadsbyggandet, samtidigt som vi tar ansvar för genomförande och långsiktighet, säger Kristian Isberg, vd på HSB Göteborg.

Fasadernas och planernas grundstruktur är redan fastställd, men bostädernas indelning och innehåll bestäms tillsammans med de boende och Siegels arkitektbyrå.

– Vår dröm är att skapa individuell frihet i det dagliga livet genom att man enkelt kan gestalta sin egen bostad med vår hjälp och i samspel bygga gemenskap och trivsel med sina grannar när man utformar de rum man använder tillsammans, säger Cord Siegel, ägare och styrelseordförande för Siegel.