Under Riksbyggens fullmäktige den 21 maj delade jubileumsfonden Den goda staden ut stipendier till tre projekt som undersöker hur boendet kan göras mer motståndskraftigt mot kriser. I år stod krisberedskap i fokus, hur boenden kan göras motståndskraftiga mot allt från klimatförändringar och infrastrukturstörningar till säkerhetshot och elavbrott.

Totalt delades 230 000 kronor ut. Det största stipendiet på 180 000 kronor,gick till Pieter de Wilde, professor vid Lunds universitets avdelning för energi- och byggnadsdesign, för projektet Prestandamått för bostadskrisberedskap i Sverige som ska ta fram prestandamått för bostadskrisberedskap i Sverige.

[ Annons ]

– Jag är mycket glad över att ha fått stipendiet från Riksbyggen. Byggvetenskap är en tillämpad vetenskap, och detta stipendium ger mig möjlighet att samarbeta med de beslutsfattare som påverkar hur väl förberedda vi är på kriser som kan drabba vår livsmiljö. Och för mig som nyinflyttad till Sverige är detta också en utmärkt katalysator för att integrera mitt arbete i svensk byggpraxis, säger Pieter de Wilde.

Anna Nilsson, trädgårdsmästare och arkitekt SAR/MSA, tilldelas 40 000 kronor för att dokumentera föreningen Utby Tillsammansodlings erfarenheter av gemensam matodling som beredskapsåtgärd. Masterstudenten Julia Telin vid Lunds tekniska högskola får 10 000 kronor för ett examensarbete om hur bostadsarkitektur kan stärka långsiktighet och social beredskap, med fokus på unga vuxna utan möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden.

Riksbyggens jubileumsfond Den goda staden grundades 1990 och har sedan dess delat ut drygt 185 stipendier till ett totalt värde av över 15 miljoner kronor.