Det är en rätt brokig boendeundersökning, Happy Neighbourhood Report, som Bonava beställt där frågor ställs om viljan att skaffa barn, distansarbete, men även om seniorers önskan om boenden. Lite oklart vad den gemensamma tråden är. Enkäten är gjord i Sverige, Finland, Tyskland och Baltikum – marknader som Bonava verkar i.

Vad gäller barnafödande tycks de yngre i Sverige och de baltiska länderna (20-29 år) vara de mest motiverade att skaffa barn, cirka hälften av de barnlösa har planer på att få barn. I Finland är siffran endast 37 procent. Om detta är ett symptom på bostadssituationen i Finland är oklart. Kopplingen barnafödande och bostäder kan ni läsa om här.

[ Annons ]

Resultatet visar också en låg framtidstro bland seniorer då man tror att den egna boendesituationen inte kommer att bli bättre i nästkommande boende.

Bonavas slutsats är att traditionella, ålderssegregerade boendelösningar sällan upplevs som attraktiva alternativ – att äldre efterfrågar bostäder och bostadsområden som upplevs trygga och levande så att man kan fortsätta leva ett aktivt liv.

Cirka hälften av de äldre (65 – 74 år) som tillfrågas planerar inte att flytta, och skälet till det går väl att finna i att man inte räknar med att det blir bättre i ett framtida boende, endast 19 procent av de boende tror det.

[ Annons ]

Bonavas tolkning är att traditionella, ålderssegregerade boendelösningar sällan upplevs som attraktiva alternativ för seniorerna. Men ska man locka den gruppen är trygghet och låga boendekostnader högst på agendan. Lättskötta boenden är klart plus också.

Trygghetsfrågan är en gemensam nämnare i resultaten från alla sex länder. I genomsnitt prioriterar 49 procent ett säkert och trivsamt område när de väljer var de vill bo, och 75 procent beskriver trygghet som avgörande för att vilja vistas utomhus i sitt närområde.