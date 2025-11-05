Kurvorna för vakansgraden i Stockholm har pekat spikrakt uppåt sedan 2020 och inte minst i de norra delarna av huvudstaden, som Kista, Solna och Upplands Väsby har de nått kritiska nivåer. Kista ska idag ha cirka 33 procent vakansgrad.

Den utvecklingen tycks inte ha ändrat sig nämnvärt visar den senaste statistiken från CityMark – i norrort var vakansgraden 21,0 procent

– Man kan säga att det i alla fall har planat ut till viss del i dessa problematiska områden. Kistas vakanser ökar inte så mycket. Där försvinner också en del kontorsytor till andra verksamheter, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

För hela länet är vakansgraden 14,1 procent men ett litet glädjeämne i mörkret är att vakanserna innanför tullarna har minskat för första gången på tre år. Från 10,7 procent i våras till 10,3 procent nu på hösten. Det är en positiv nettouthyrning i Värtan/Gärdet, Hagastaden, Södermalm och Östermalm som bidragit till den nedgången.

– Många företag har minskat kontorsytan per anställd de senaste åren, men vi ser nu små tecken på vändning. Efterfrågan på kontorslokaler i de centrala delarna har vänt uppåt och den begynnande konjunkturuppgången bör medföra att denna efterfrågeuppgång fortsätter, säger Tor Borg

Han tror att vi snart kommer se en mer balanserad marknad i Stockholm där utflyttningen till innerstaden bromsas och att fler rör sig utanför tullarna. Det drivet av att hyresskillnaderna är så pass stora vilket gör det mer attraktivt att stanna kvar eller etablera sig längre från city.

Att det råder en hög rörlighet visar även bruttouthyrningen som låg på den högsta nivån på fem år under 2024 med drygt 800 hyresavtal tecknade om nästan 570 000 kvadratmeter. För helåret 2025 landar det på omkring 800 avtal om strax över 500 000 kvadratmeter, dvs något lägre än under 2024. Omsättningen motsvarar knappt 5 procent av beståndet av kontorsytor.