Om det verkligen ska betecknas som ett klargörande är kanske lite oklart. Men det hettade till rejält kring Socialdemokraternas nya bostadspolitiska talesperson Joakim Järrebring efter ett uttalande i Fastighetstidningen.

Ett uttalande som av både Hyresgästföreningen och Vänsterpartiet tolkats som att Socialdemokraterna nu skulle glänta på dörren till marknadshyror.

Skulle det finnas en genuin vilja att hitta blocköverskridande bostadspolitik så är vi öppna att titta på alla förslag

Läsaren får göra sin egen tolkning. Detta är vad han svarade på frågan om han kan tänka sig att se över hyressättningsregler:

– I dagsläget är det inte vår politik. Men skulle det finnas en genuin vilja att hitta blocköverskridande bostadspolitik så är vi öppna att titta på alla förslag.

Nu klargör han i alla fall (ytterligare) partiets linje i en intervju med Altinget. Han säger sig vara öppen för att hitta en blocköverskridande överenskommelse i bostadspolitiken. Men drar en gräns vid hyressättningsmodellen.

– Marknadshyror är en röd linje för oss. Vi har inget som helst ändrat förhållningssätt när det gäller marknadshyror. Min poäng är snarare att vi behöver ha mer kontinuitet. Ett ökat förtroende från marknaden till politiken och då krävs det mer av samförstånd.

Eftersom det blivit ett spinn om saken kan det vara på sin plats att påpeka att marknadshyra inte ens nämns i fastighetstidningens intervju. Det är de facto inte heller något parti som heller driver en linje om renodlad marknadshyra. Något som klargörs exempelvis i denna intervju med Moderaternas bostadspolitiske talesperson David Josefsson.

I Alltingets intervju berör Joakim Järrebring den rapport från Stockholms handelskammare där det argumenteras för att det vore samhällsekonomiskt lönsamt att öppna för friare hyressättning i kombination med utökade bostadsbidrag.



– Jag tycker det är lite för tidigt för att dra några slutsatser av en enskild rapport. Men som jag ser det löser det inte dagens stora problem: att ungdomar inte kan flytta hemifrån och att företag inte får tag på kompetens, för att det inte finns bostäder där jobben finns. Att reformera hyresmarknaden och driva upp hyrorna i attraktiva områden löser inte den problematiken, säger Järrebring till Altinget.