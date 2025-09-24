Socialdemokraterna presenterade i dag onsdag en ny bostadspolitisk talesperson. Det blir Joakim Järrebring, riksdagsledamot sedan 2018 men ett relativt anonymt ansikte hittills. Järrebring ska även företräda Socialdemokraterna i civilutskottet.

Han har en bakgrund som fackligt aktiv inom IF metall, vilket märktes när han presenterade sig på den pressträff där Socialdemokraterna meddelade flera förändringar i partitoppen. Joakim Järrebring betonade starkt tillväxtens koppling till en fungerande bostadsmarknad.

– Sverige behöver en aktiv bostadspolitik, var hans budskap.

Det innebär i Joakim Järrebrings tappning ganska mycket som förr. Att införa byggkrediter, att öka kommunernas bostadsförsörjningsansvar och att satsa på energieffektivisering.

– Investeringsstödet ligger också kvar som en del av vår bostadspolitik, meddelade Joakim Järrebrings när Fastighetstidningen får tag i honom strax efter presentationen.

Frågar man stora delar av branschen är det snarare det begravda förslaget om friare hyra för nyproduktion som bör återupplivas.

– Det ser jag inte som en lösning på bostadsmarknadens problem. Vi behöver dels se till att det byggs bostäder där det finns jobb. Det är en av de största utmaningarna idag. Dels behöver man föra en allmän ekonomisk politik så att människor har råd att efterfråga de bostäder som finns.

Bostadsmarknaden skulle må bättre av en större samsyn.

Ett annat problem branschen ofta pekar på är den ryckighet som uppstår när bidrag införs, för att strax försvinna. Vilka möjligheter ser du att uppnå en mer långsiktig politik?

– Det stora problemet i svensk politik är att det inte går att nå långsiktiga överenskommelser över blockgränserna. Det för att moderater och sverigedemokrater är mest är intresserade av att bibehålla politiska konflikter, än att lösa de verkliga problem vi har i landet. Bostadsmarknaden skulle må bättre av en större samsyn på samma sätt som vi behöver en bredare energiöverenskommelse. Det också då kopplingen till tillväxt och välfärd är så stark, säger Joakim Järrebring.

Han återkommer till investeringsstödet som han menar faktiskt lyfte bostadsbyggandet på orter med behov, men där problem med avskrivningar gör byggnaden mindre värd än vad den kostar att bygga.

Men om du slänger fram investeringsstöd på förhandlingsbordet. Vad är du beredd att kompromissa kring?

– Vi socialdemokrater är alltid pragmatiskt inställda och vill lösa problemen. Så oavsett hur politiken ser ut som gör att vi bygger där arbeten finns och att vi ser till att folk också har råd att bo där – så är vi beredda att titta på alla lösningar som leder dit. Just nu har vi en regering som inte har en endaste idé om hur vi ska få till en ökad bostadsproduktion. Man tror att marknaden ska lösa det på egen hand, bara man ändrar lite på regler och minskar krånglet.

Pragmatisk säger du. Men ge mig ett faktiskt bud. Hyressättningsregler kanske? Är det något du kan tänka dig att se över?

– I dagsläget är det inte vår politik. Men skulle det finnas en genuin vilja att hitta blocköverskridande bostadspolitik så är vi öppna att titta på alla förslag.

På vilket sätt hade en budget från S skilt sig från Tidöpartierna vad gäller bostad och fastighet?

– Vår skuggbudget har vi inte presenterat än. Så jag återkommer gärna. Jag har inga konkreta besked att ge nu.