Kapacitetsbrist i elnätet, eller osäkerhet kring tillgänglig kapacitet, har i många fall bromsat nybyggnation och etableringar i Sverige. Det gäller inte bara enskilda villor – även etablering av hela kvarter med flerbostadshus, industrifastigheter och annan bebyggelse som kräver stora anslutningar har påverkats. Energimarknadsinspektionen har konstaterat att elnätsbolag i praktiken nekat nyetableringar med hänvisning till kapacitetsbrist, och myndigheten har föreslagit lagstiftning för att tvinga nätbolagen att i stället utreda alternativa lösningar innan ett nej ges. Fastighetstidningen har tidigare rapporterat om detta, och om hur Fastighetsägarna välkomnade denna förändring. Ett förslag som sedan dess blivit lag.

Nu presenterar Vattenfall Eldistribution ett verktyg som bolaget menar kan förändra bilden – åtminstone i lågspänningsnätet. Load & Voltage Analytics, LVA, är en webbapplikation som analyserar elkvalitetsdata från de cirka 900 000 elmätare som redan finns installerade i Vattenfalls lågspänningsnät. Genom att systematiskt bearbeta dessa data skapas en mer precis bild av hur nätet faktiskt belastas – vad som förbrukas, vad som produceras och hur mycket kapacitet som i praktiken finns tillgänglig.

– Med LVA kan vi analysera historiska data om hur elnätet används över tid och hur det faktiskt mår. Det gör att vi kan optimera användningen av det befintliga elnätet på ett helt annat sätt, vilket är både kostnadseffektivt och bra för kunderna, säger Daniel Ruisniemi, chef för elkvalitetsavdelningen på Vattenfall Eldistribution.

Det praktiska utfallet är framförallt kortare ledtider i nätanslutningsärenden. I stället för att utgå från schablonmässiga säkerhetsmarginaler kan handläggare nu använda faktiska belastningsdata för att bedöma om en ny anslutning ryms inom befintlig kapacitet. I flera konkreta ärenden ska ledtiderna ha kortats från upp till ett par år till omkring en månad. I några fall har investeringar i nya nätstationer kunnat undvikas – åtgärder som annars kostar cirka 1,5 miljoner kronor och tar ett till två år att genomföra.

– Kunder vill framför allt veta när de kan ansluta. Med LVA får vi snabbare svar i de frågorna och kan i många fall direkt avgöra om en anslutning kan göras utan att nätet först behöver byggas om, säger Daniel Ruisniemi.

Verktyget används också i det förebyggande elkvalitetsarbetet, där historisk data möjliggör tidig identifiering av svagheter i nätet innan de leder till störningar. LVA har använts i verksamheten i omkring ett år och går nu in i en fas med bredare införande. På sikt ska hundratals medarbetare inom nätanslutning, projektplanering, drift, felanmälan och anläggningsutveckling använda det dagligen. Under 2026 pågår också arbete för att ta analysverktyget vidare till högspänningsnätet.

– Det här är ett viktigt steg för att möta ökade krav på kapacitet, lokal produktion och effektivt nätutnyttjande. Den största effekten är att vi kan använda det befintliga elnätet smartare och ge kunderna väsentligt kortare ledtider, säger Daniel Ruisniemi.