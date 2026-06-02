Lägenhetspriserna i Sverige var oförändrade i maj, enligt SBAB Booli Housing Price Index. Bilden är splittrad regionalt med uppgångar i tre av sex regioner och nedgångar i lika många. Störst uppgång noterades i Norra Sverige med 3 procent, medan Stormalmö föll mest med 1,4 procent.

Lägenhetspriserna ligger alltjämt knappt 6 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

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– Med både april och maj lagda till handlingarna, ser vi än så länge inget stort genomslag i bostadspriserna av det höjda bolånetaket och sänkta amorteringskravet den 1 april, men detta med reservation för att det är svårt att bedöma eventuella motverkande priseffekter av oro kring inflations- och ränteutvecklingen till följd av krisen i Mellanöstern, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.