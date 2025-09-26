Det är i en intervju med Fastighetstidningen, bara några minuter efter att han presenterats, som Joakim Järrebring resonerar kring behovet av en mer långsiktig politik. Han bedyrar att som socialdemokrat är han alltid pragmatiskt inställd. På frågan om det är tänkbart att i en blocköverskridande förhandling se över hyressättningsregler svarar Joakim Järrebring:

– I dagsläget är det inte vår politik. Men skulle det finnas en genuin vilja att hitta blocköverskridande bostadspolitik så är vi öppna att titta på alla förslag.

Det må vara en vag antydan. Men det väcker ändå stor oro hos Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder:

– Det känns som en öppning för marknadshyror. Och förra gången marknadshyrorna var på bordet så ledde det faktiskt till en statsministers avgång, så jag hoppas verkligen inte att det är det han avser. Särskilt inte nu när vi haft tre år där fastighetsägarna drivit igenom väldigt kraftiga hyreshöjningar.

Men han säger trots allt att det inte är partiets politik?

– Jo, jag är ju på alla partiers kongresser, så att jag vet också vilka beslut som finns där. Men skulle man öppna för det så är det väldigt allvarligt och det vill jag tydlig markera mot. Det är så pass oroande att ens närma sig den saken när Sveriges hyresgäster har fullt sjå att klara de kraftiga hyreshöjningar som varit.

Det är viktigt att vi fortfarande har ett starkt inflytande över hur hyrorna sätts

Lite beröm har Marie Linder dock.

– Jag blir ju glad att höra en politiker som lyfter behovet av fler bostäder och bostadsbyggande. Det behöver vi verkligen.

Den mer övergripande frågan som ställs till Joakim Järrebring är om marknadens behov av mer långsiktighet. Vad tänker du där?

– Det håller jag med om. Men det kan inte vara på bekostnad av Sveriges hyresgäster. Det är viktigt att vi fortfarande har ett starkt inflytande över hur hyrorna sätts. Den stora politiska utmaningen är ju snarare hur vi ska se till att människor har råd att bo. Den utmaningen finns i hela Europa just nu. Det är där man behöver politik.

När det gäller långsiktighet välkomnar Marie Linder regeringens nyligen aviserade höjning av bostadsbidragen (även om hon inte anser det vara tillräckligt) och menar att diskussionen framåt bör handla om att skapa ett investeringsstöd utan den ryckighet som hittills varit.

Men i en blocköverskridande överenskommelse är det väl ändå kanske nödvändigt att i någon grad kunna kompromissa kring den andra sidans ingångsvärden?

– Jag tror också att det är viktigt att få till mer långsiktighet. Men när det kommer till förhandlingssystemet anser jag att det är parterna som ska utveckla. Det är inget som staten ska lägga sig i.

Vi välkomnar alla initiativ som kan utveckla bostadsmarknaden

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, säger sig bli förvånad över Hyresgästföreningens utspel. Dels tycker han att Marie Linder övertolkar Joakim Järrebrings svar. Men framför allt menar han att det i en situation av lågt bostadsbyggande, en växande grupp människor utanför bostadsmarknaden och hyresförhandlingar som alltför ofta hamnar i återvändsgränd krävs att alla parter bjuder till. Även om han säger sig ha förståelse för vilka ingångsvärden Hyresgästföreningen har med sig till förhandlingsbordet, menar han att det hela tiden är viktigt att ställa sig frågan hur politiken kan utvecklas så att den är i takt med tiden och de utmaningar som finns i dag.

– Vi välkomnar alla initiativ som kan utveckla bostadsmarknaden. För att fastighetsföretagen ska ha incitament att investera krävs långsiktiga regler, och därför är det positivt att Socialdemokraterna nu öppnar för möjligheten till en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken, säger Anders Holmestig.