Det är Hyresgästföreningen som låtit Indikator Opinion ställa frågan till unga mellan 18-29 år om de under de senaste två åren tvekat inför att bilda familj på grund av bostadsbristen.

Det är anmärkningsvärt många, 18 procent, som säger de tvekar, i alla fall jämfört mot när frågan ställdes i en tidigare enkät 2022 då endast fyra procent svarade så. Man får anta som frågan är ställd att det handlar om antingen singlar eller sammanboende utan barn. Som vi skrev i Fastighetstidningen visar forskningen att boendeförhållanden ofta avgör beslutet att skaffa fler barn än det första. När det gäller första barnet är inte bostadsfrågan lika central, där handlar det mer om andra faktorer: att hitta rätt partner, känna sig mogen för att ha barn eller att man överhuvudtaget vill ha barn. Det sistnämnde en trend som ökat i hela västvärlden.

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Det faktum att den rapporterade bostadsbristen i kommunerna även minskat från 2022 till 2026 kan tyda på att svaren från de unga mer speglar ett attitydskifte, och att man då kanske vill artikulera bostaden som ett hinder mer än de egna livsvalen.

Men ökningen kan också vara ett tecken på att bostadspriserna, inte minst i storstäderna är för höga för egnahem och att större bostäder, till exempel en villa, blivit allt för dyra. Nu är faktiskt bopriserna lägre idag än de var 2022 som var ett toppår. Men räntorna har nästan dubblats under tiden och på grund av högre inflation har köpkraften minskat.

I enkäten finns svar som dessa: ”Egentligen, om vi hade en större bostad kanske vi skulle överväga att skaffa barn, men det är omöjligt under dessa omständigheter.”

”Vi var tvungna att flytta från Stockholm när vi fick barn pga att det var för dyrt eller inte gick att få tag på hyresrätt.”

”Har ingen tillit eller tro på framtiden längre. Barn och villa är så långt bort man kan komma tack vare alla priser och sjuka bostadspriser.”

Ola Palmgren, vice förbundsordförande Hyresgästföreningen anser att barnafödande blivit en klassfråga.

– Fortsätter det såhär kan familjebildning bli mer och mer av en rikemanssport – det är oacceptabelt. Varje dag som politikerna fortsätter ducka sitt ansvar växer krisen. Sverige behöver en bostadspolitik som gör det möjligt för alla unga att planera och tro på sin framtid, oavsett bakgrund. Bostadsbyggandet måste öka och unga måste kunna ha råd att bo i det som byggs..