I rapporten Från reglering till rörlighet – vägar mot en fungerande hyresmarknad, har Herman Donner, universitetslektor vid KTH i Stockholm, räknat på vad marknadshyror leder till i ökade hyror – och på vissa orter det motsatta. Det är i sak inget nytt, i andra rapporter har man också räknat och kommit fram till blandade resultat.

Även denna rapport landar i den ganska givna slutsatsen att en avreglering skulle leda till högre hyror för många hyresgäster. Det är en typ av beräkningar som alltid kan ifrågasättas eftersom det är en mängd rörliga parametrar som påverkas. Men vad denna rapport kan tillföra debatten är sannolikt när man resonerar kring prislappen.

Vi förlorar miljarder varje år på ett system som låser in människor i fel bostäder och stänger ute dem som verkligen behöver komma in

Här landar man i att dagens hyresreglering kostar samhället 13,6 miljarder kronor per år i välfärdsförlust. Det främst i storstadsregionerna genom att bostadsbeståndet används ineffektivt och att tillgången styrs av kötid och kontakter snarare än behov och betalningsvilja. Det ställer man mot en beräkning av behovet av bostadsstöd vid en avreglering – omkring 6 miljarder kronor enligt Herman Donners kalkyler.

– Hyresmarknaden har blivit en bromskloss för Sveriges utveckling. Vi förlorar miljarder varje år på ett system som låser in människor i fel bostäder och stänger ute dem som verkligen behöver komma in. Det är orimligt att en så grundläggande fråga för människors liv och för näringslivets konkurrenskraft får fortsätta vara fastlåst, säger Daniella Waldfogel, vd för Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Att behovet av stöd är betydligt lägre än samhällskostnaderna förklarar författaren med att de största vinnarna på dagens reglerade hyresmarknad sällan är de mest behövande. Det innebär att de största kostnadsökningarna skulle drabba hushåll med god betalningsförmåga, medan riktade stöd kan användas för att skydda ekonomiskt utsatta hushåll.

En avreglerad marknad med träffsäkra bostadsbidrag till rätt hushåll blir både rättvis och samhällsekonomiskt lönsam, är alltså denna rapports slutsats. En, enligt Handelskammaren, reform som således vore en samhällsekonomiskt klok investering.

Bostadsmarknaden måste inte vara dysfunktionell

Stockholms Handelskammare föreslår en åtgärdsplan:

• Fri hyressättning i nyproduktion: ökar utbudet här och nu där behovet är störst och minskar inlåsningarna.

• Stegvis avreglering av bostäder i det befintliga beståndet: nödvändigt för att minska de miljardförluster dagens system skapar.

• Stärkta bostadsbidrag: riktade stöd skyddar utsatta hushåll och gör reformen socialt hållbar.

– Bostadsmarknaden måste inte vara dysfunktionell, det visar inte minst erfarenheter från våra nordiska grannländer. Friare hyressättning kombinerat med smarta, riktade stöd är både samhällsekonomiskt klokt och socialt rättvist. Med en sådan reform kan fler människor bo där jobben och studierna finns och Sverige kan återta mark som en attraktiv plats för kompetens och investeringar, säger Daniella Waldfogel.

Det är egentligen inte rapportens huvudsyfte, men kort berörs den stora värdeöverföring en avreglering skulle innebära. Kort berör Herman Donner tidigare idéer som utköp av hyresgäster och hyresrabatter. Han tycks landa i ett mellanting, där avregleringen implementeras över tid så att nivån för nuvarande hyresgäster successivt justeras för att närma sig jämviktshyra över en längre period.