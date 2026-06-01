Läsarfråga:



Med anledning av den senaste tidens diskussioner om bränslepriser och risken för ransonering undrar jag vad som gäller för mina hyresgäster. Hur mycket bränsle är tillåtet att förvara hemma, och var? Och vems ansvar är det att förvaringen sker på rätt sätt – deras eller mitt?

Svar:



Tack för din fråga!



Utgångspunkten är att det i en bostad aldrig ska förvaras större mängder brandfarliga varor än vad hushållet faktiskt behöver. I de flesta hem handlar det inte om mängder som kräver tillstånd, men det är ändå viktigt att förvaring och hantering sker på rätt sätt.



När det kommer till drivmedel får hyresgästen inte förvara reservdunkar i lägenheten eller utanför fordonet. Det är inte heller tillåtet att förvara brandfarliga gaser eller vätskor i vinds- eller källarförråd eller i gemensamma garage, vilket inte alla känner till.



Däremot omfattas gasol av särskilda regler, och får förvaras i bostaden inom vissa mängdgränser. I flerbostadshus är en öppen balkong den lämpligaste förvaringsplatsen för gasol. Där får man förvara behållare på upp till 30 liter per styck, gärna i ett ventilerat plåtskåp för att skyddas mot väder och vind.

[ Annons ]

Om balkongen däremot är inglasad gäller samma regler som för inomhusförvaring, vilket innebär att behållarna inte får vara större än 5 liter vardera. Utan tillstånd får man totalt förvara högst 60 liter gasol i lägenheten. För andra typer av brandfarliga gaser gäller en strikt gräns på max 10 liter per behållare, max sammanlagt 100 liter.

Ansvaret för att hantering och förvaring sker på rätt sätt ligger på hyresgästen, som också kan bli ersättningsskyldig vid en skada. Om du misstänker att en boende förvarar större mängder än tillåtet, eller hanterar brandfarliga varor på ett sätt som kan innebära risk för lägenheten, fastigheten eller människors liv och hälsa, rekommenderar jag att du omgående skickar en formell varning till hyresgästen. Om rättelse inte sker kan det finnas skäl att säga upp hyresavtalet.



Hos MSB kan du ta del av mer information om brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö.

Har du en fråga till Fastighetstidningens expertpanel? Skicka den till fragaexperten@fastighetstidningen.se

