Med drygt tre månader kvar till valet är studentbostäder högaktuellt i bostadspolitiken. Den sittande regeringen har satsat på regelförenklingar, och vid ett spadtag i Göteborg tidigare i veckan lyfte bostadsminister Andreas Carlson fram ett konkret resultat, där lättnader i tillgänglighets- och byggkrav gjort det möjligt att bygga 75 fler bostäder i ett och samma projekt.

Nu lovar Socialdemokraterna 10 000 nya studentbostäder med hjälp av produktionsstöd och statliga byggkrediter. Partiets motivering är att byggkrisen slagit särskilt hårt mot studenter och att bostadsbristen hämmar både utbildning och konkurrenskraft.

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Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen välkomnar att Socialdemokraterna uppmärksammar frågan, men är tveksam till om S-löftet träffar helt rätt.

– Vi är positiva till alla initiativ som främjar studentbostäder. Men jag är orolig för långsiktigheten. Det vi framför allt önskar är gynnsamma villkor som sträcker sig över mandatperioderna. Att sätta upp ett mål om 10 000 nya bostäder låter kraftfullt, men riskerar att bli lite trubbigt utifrån att behovet av åtgärder varierar stort över landet, säger hon.

Hon pekar också på att ett produktionsstöd utan bred politisk förankring riskerar att upphöra när en ny regering tillträder. Det är något branschen har erfarenhet av, då ett investeringsstöd tidigare har plockades bort vid regeringsskifte.

Parallellt med frågan om nyproduktion lyfter Stina Olén behovet av att ta hand om det befintliga beståndet. Gamla korridorsbostäder är i dag inte lika efterfrågade av studenter, och utan upprustning riskerar matchningen på marknaden att fortsätta vara bristfällig.

– Det äldre beståndet behöver också rustas upp och matchas bättre mot vad studenter faktiskt efterfrågar i dag, säger Stina Olén.

Det hon i första hand vill se är en lösning som alla riksdagspartier kan ställa sig bakom.

– Ryckigheten är det mest skadliga. Det tar lång tid att bygga, och branschen behöver veta att spelreglerna håller oavsett vilken regering som sitter, säger hon.

Som ett alternativ till produktionsstöd vill hon se förmånliga statliga lån som tryggat investeringen för bostadsföretagen, en modell som kanske kan nå bredare politisk enighet och därmed är mer långsiktig.