Den genomsnittliga VA-taxan steg med 8 procent under 2026, en lägre ökningstakt än 2025 då höjningen uppgick till 11 procent. Det framgår när Svenskt Vatten presenterar sin senaste taxestatistik, som kartlägger vatten- och avloppsavgifterna i landets samtliga 290 kommuner.

Den genomsnittliga årskostnaden för ett enbostadshus ligger nu på 12 549 kronor, att jämföra med 11 658 kronor 2025. För den som bor i flerfamiljshus är genomsnittet 645 kronor i månaden.

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– Vi kan inte kompromissa med fungerande vatten och avlopp. Det är en samhällskritisk verksamhet, som måste vara driftsäker varje dag, året om. När ledningar, vattenverk och reningsverk behöver förnyas och branschen ska möta nya krav är det kunderna som finansierar det genom avgifterna, säger Erik Karlsson, strateg på Svenskt Vatten, i ett pressmeddelande.

Skillnaderna mellan kommunerna är fortsatt stora. Mellan den dyraste och billigaste kommunen skiljer det drygt 20 300 kronor per år, motsvarande cirka 480 procent.

Trosa är dyrast och Fagersta billigast – en bild som håller sig stabil över tid. Nils Holgersson-gruppens undersökning från 2025 visade samma mönster, och Svenskt Vattens nya data bekräftar att rankingen knappt rört sig. I topp återfinns år efter år samma kommuner: Lysekil, Norrtälje, Värmdö och Vaxholm – samtliga i topp fem även i Nils Holgerssons mätning 2025. I bottenskiktet är Tidaholm, Solna och Tibro lika återkommande inslag.

Rapporten pekar ut ökande kapitalkostnader som den enskilt viktigaste drivkraften bakom höjningarna. De nationella investeringarna i VA-infrastruktur har mer än dubblerats sedan 2019 och uppgick till 35 miljarder kronor 2024. Investeringarna skrivs av successivt, vilket innebär att kostnadstrycket på taxorna kvarstår även när räntorna stabiliseras.

– Många kommuner försöker balansera behovet av nödvändiga satsningar så att inte kostnaderna för kunderna blir ohållbara. Samtidigt är vatten och avlopp grundläggande samhällsfunktioner, som måste fungera, också när omvärlden förändras, säger Erik Karlsson.

Svenskt Vatten bedömer att taxorna kommer att fortsätta stiga, men i ett lugnare tempo än under de senaste åren. I stället för kraftiga engångshöjningar väntas mer måttliga och återkommande justeringar framöver.