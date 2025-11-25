Länge har digitala verktyg använts i handel, energioptimering och övervakning, men nu kan fastighetsägare dra ännu mer nytta av all data som man samlar in. Genom att samla all data i ett analysverktyg kan både den egna verksamheten, såväl som stadsplaneringen förenklas.

Sammantaget innebär den utvecklade integrationen av en mängd datakällor att fastighetsägaren får mindre manuellt arbete, lägre risk för fel och ett bättre samarbete mellan avdelningar.

Visualiseringar och simuleringar ger ett konkret underlag för beslut om hyresnivåer, investeringar och klimatanpassning – både i befintliga fastigheter och i objekt med renoveringsbehov eller teknisk skuld.

Kaj Winther, Chef digital utveckling hos Fastighetsägarna, lyfter fram Akademiska hus som ett exempel. I ett projekt utnyttjade de en välutvecklad digital infrastruktur som kompletterades med ett antal sensorer kring närvaro och flöden, och gjorde sedan ett antal analyser av datan man hämtat in.

– Då kunde man avgöra om det behövdes byggas ett nytt campus eller om man faktiskt kunde få plats i befintliga lokaler med bättre planering av de ytor man hade. Genom att utnyttja de ytor man hade maximalt med bättre planeringsverktyg och annat så tillsköt man den yta som saknades. Man kan ju bara fantisera om vilken enorm vinst det är att inte bygga nytt, utan att i stället använda det man har.

Även stadsplanering kom in i bilden, när stora mängder data kunde visa flödena på området. Då kunde man se var och hur folk gick, inte bara på gångstråken, utan att man kom från andra håll och gjorde stigar.

– Det gav insikter om att här borde vi faktiskt göra en väg och kanske lägga en kiosk för det är här alla passerar. Det är ett jättestort värde i stadsplaneringen.

När man får upp all den här informationen på en aggregerad nivå och kan börja göra mönsterigenkänning och analys så syns sambandet svart på vitt.

– Det blir ju en potentiell affär eller en tydlig input till en ny stadsutveckling eller vad som nu som önskas. Energi och effekt är de klassiska lågt hängande frukterna, men det är lika mycket yta och försäljning. Oavsett vad man tittar på så kan man i högre grad optimera och få mer ”bang for the buck” när man utnyttjar tekniken, säger Kaj Winther.

Med hjälp av AI-stödd mönsterigenkänning kring rörelser finns det väldigt mycket egenutvecklade plattformar för respektive kommun, region eller fastighetsbolag, berättar Kaj Winther.

– Det som har kommit mer och mer är webbkameror som numera går lika bra att använda i övervakningssyfte, såväl som en sensor. Ett koncept för att få trygghet och funktionalitet med hjälp av AI-applikationer.

Webbkamerorna kan både hitta mönster och göra en geofencing i kamerabilden. Till exempel om nåt förändras i bilden eller om man vill kunna identifiera ett barn, en kvinna eller en man. Åt vilket håll rör sig personen, står den still och så vidare.

– Det är något som även används i brotts- och terrorbekämpning. Är det ett normalt beteende i en specifik miljö? Är det någonting som sticker ut väldigt, så kan man preventivt skicka ut väktare.

Det ger en bättre beredskap om man i sina system ser att det blir skyfall om två dagar. Personal kan då gå igenom planerat underhåll och kolla hängrännor eller förebygga stopp



Ytterligare ett område är tjänster som samlar externa data för bättre preventiv optimering av fastigheten, till exempel SMHI-data som inhämtas i realtid.

– Det ger en bättre beredskap om man i sina system ser att det blir skyfall om två dagar. Personal kan då gå igenom planerat underhåll och kolla hängrännor eller förebygga stopp, säger Kaj Winther.

Möjligheten är bara ett exempel av många externa källor som man hämtar in i sin aggregerade plattform och får så mycket information som möjligt som har en tänkbar eller en uppenbar interaktion med de källor som man har internt.

Det finns numera ett antal bolag som har börjat kapitalisera på möjligheterna.

– Nu är det mer tydligt för gemene man att det här kommer att explodera i väldigt mycket högre grad. Många får nu insikten att de kan utveckla paketeringar och tjänstelager som ingen riktigt har känt att det var möjligt tidigare.

Genom att sy ihop alla databaser och hämta data från en myndighet som i sin tur kan hämta data från näringslivet kommer man få effektivare synergier. En samlad gemensam standard, som möjliggör att man kan dela data på ett lättare sätt.

– När det är på plats så kommer man kunna se så mycket annat som man bara kunnat drömma om innan, avslutar Kaj Winther.

I en intervju med Hogia Fastighetssystem och fastighetsanalysbolaget Sindi kan man läsa mer konkret om hur datainsamlingen och delningen sker och vilken potential det finns. Och i Järfälla kommun utvecklar man just nu ett nytt AI-verktyg som ska effektivisera samhällsbyggnadsprocesser, ett arbete du läser mer om här.