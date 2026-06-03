Tusentals äldre med stora vård- och omsorgsbehov blir kvar hemma på grund av bristen på lämpliga boenden. Det visar rapporten Från hinder till hem, framtagen av Juni Strategi på uppdrag av Bräcke diakoni, bostadsutvecklarna JM och fastighetsbolaget Stenvalvet.

Enligt rapporten saknar 117 kommuner tillräckligt med särskilda boenden för äldre. Samtidigt har över 7 100 personer med biståndsbeslut väntat längre än de tre månader lagen tillåter. Utmaningen väntas växa när antalet personer över 85 år ökar med omkring 180 000 fram till 2040.

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– Valfrihet får inte upphöra när man blir äldre. I dag talar vi ofta om människors rätt att välja, men många äldre med stora omsorgsbehov får i praktiken inget val alls. De blir kvar hemma, inte för att de vill, utan för att alternativen saknas. Varför ska inte äldre omfattas av valfrihet på samma sätt som yngre generationer?, säger Maria Lidström, vd på Stenvalvet.

Enligt rapporten beror problemen inte på bristande kunskap om behoven, utan på svaga ekonomiska incitament. När äldre bor kvar hemma minskar kommunernas kostnader på kort sikt, medan belastningen ökar för anhöriga, sjukvården och de äldre själva.

– Det är orimligt att äldre människors möjlighet till trygghet, omsorg och gemenskap ska vara så beroende av var i landet de bor eller vilka boendeformer som finns tillgängliga. Äldre ska ha möjlighet till rätt boende i rätt tid – särskilt i en fas av livet där trygghet, självbestämmande och livskvalitet blir allt viktigare, säger Maude Kardell, välfärdsstrateg och kommunikationschef på Bräcke diakoni.

För att möta utvecklingen föreslår rapporten åtta reformer. Bland annat efterlyses en behovsbaserad äldreomsorgsersättning, högre avgifter för kommuner som inte verkställer biståndsbeslut i tid samt ändrade byggregler för att underlätta byggandet av vårdbostäder.

I en debattartikel i Svenska dagbladet betonar dock rapportförfattarna att det inte räcker att bygga fler bostäder. Det behövs rätt boenden på rätt platser – och ekonomiska förutsättningar som gör långsiktiga investeringar möjliga.

– Sverige behöver gå från hinder till hem. Det kräver ett system där det blir rationellt att planera, bygga och investera i boenden som äldre faktiskt behöver – och där äldre får reella alternativ innan situationen blir alarmerande, säger Simon Backe, chef för kommersiellt och förvaltning på JM.





