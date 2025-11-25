Ett AI-baserade planeringsverktyg vid namn DASH ska bidra till bättre beslutsunderlag och göra delar av samhällsbyggnadsprocessen mer effektiv. Det är Järfälla kommun som tillsammans med innovationsarenan Barkarby Science och AI-bolaget Savantic står bakom projektet.

Verktyget samlar strategier, data och lokala förutsättningar i ett kartbaserat gränssnitt där användaren får en översikt över en plats, för att sedan kunna ställa frågor till en AI som hjälper till att belysa relevanta aspekter, samband och målkonflikter.

Det unika med DASH är att det inte bara visar oss fakta, utan också hjälper användaren att förstå hur olika mål hänger ihop och fungerar på den faktiska platsen

– Det unika med DASH är att det inte bara visar oss fakta, utan också hjälper användaren att förstå hur olika mål hänger ihop och fungerar på den faktiska platsen. På så sätt kan vi skapa ett underlag som ger klokare och mer långsiktigt hållbara beslut, säger Claes Orsholm, VD på Savantic.

Oskar Lindberg är digitaliseringsledare på Järfälla kommun och projektledare för utvecklingen av verktyget. Han förklarar att målsättning är att utveckla DASH till ett fungerande arbetsverktyg som hjälper att fatta välgrundade och konsekventa beslut med rätt underlag

– Processerna är i dag ofta tunga, eftersom många perspektiv måste vägas samman och förankras genom möten och manuella analyser. Det gör att det ibland tar lång tid innan alla delar samma bild av nuläget, eller kan enas om vad som är viktigt på just den platsen. DASH ska förenkla detta, säger han.

En första prototyp är redan framtagen och arbetet sker nu i nära samverkan med 15 andra kommuner.

– Inom ramen för nuvarande, externt finansierat projekt, har vi medvetet fokuserat på interna användare i kommunerna, framför allt roller som arbetar på en mer övergripande nivå med stadsutveckling. Syftet är att skapa en första användbar version av verktyget som visar potentialen i att koppla samman lokala data, nationella riktlinjer och strategiska mål, säger Oskar Lindberg.

Förhoppningen är att DASH efter projektslut kan släppas som öppen källkod och att andra aktörer kan vara med och vidareutveckla verktyget.

Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science, Claes Orsholm, VD på Savantic och Oskar Lindberg digitaliseringsledare på Järfälla kommun står bakom verktyget som ska underlätta samhällsbyggsprocesser. Foto: Järfälla kommun

Fastighetsägare och byggaktörer har också involverats i dialogen, även om deras direkta användning ligger utanför projektets nuvarande ramar.

– Fastighetsägare och byggaktörer är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi har därför både pratat med interna verksamheter som arbetar med fastighetsförvaltning och drift samt med ett tiotal externa fastighetsägare och byggherrar verksamma i Järfälla. Det var en bra dialog och det har funnits ett stort intresse för hur ett verktyg som DASH skulle kunna stödja ett gemensamt hållbarhetsarbete och datadelning aktörer emellan, säger Oskar Lindberg.

Men i den här projektfasen har det varit nödvändigt att begränsa omfattningen. Det innebär att mer detaljerade funktioner som exempelvis analyser på fastighetsnivå kommer först längre fram i arbetet.

– Vi har behövt prioritera hårt för att hinna bygga och testa en stabil första version av verktyget inom begränsad projektperiod. Därför ligger både fastighetsägarnas direkta användning och de mer detaljerade analyserna – till exempel sådant som rör enskilda fastigheter eller kvarter – utanför skopet i just den här fasen, säger Oskar Lindberg.

Men en naturlig fortsättning enligt Oskar Lindberg kan vara att bredda verktyget, både mot externa aktörer som fastighetsägare och mot mer detaljerade tillämpningar på kvarters- och fastighetsnivå.