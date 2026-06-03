Byggnads presenterar nu ett nytt bostadspolitiskt program, Allas rätt till en trygg bostad, med krav på att staten tar ett betydligt större ansvar för bostadsförsörjningen.

– Bostadsbyggandet har kraschat, en halv miljon lägenheter i allmännyttan måste renoveras och vi har akuta energieffektiviseringsbehov. Politikerna måste sluta blunda och hoppas att marknaden ska lösa problemen. Nu måste bostadspolitiken göra comeback, säger Kim Söderström, förbundsordförande på Byggnads.

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Förbundet vill att Sverige sätter ett nationellt mål om att bygga minst 40 000 bostäder per år. Centralt i programmet är ett paket av statliga finansieringslösningar som inkluderar kreditgarantier för nybyggnation i utsatta områden, en statlig låneform som täcker 35 procent av byggkostnaden vid hyresrättsproduktion samt statliga garantier för osålda bostadsrätter.

Byggnads vill också avskaffa dagens ROT-avdrag och ersätta det med ett bredare system för renovering och energieffektivisering som omfattar alla byggnadstyper.

– Regering efter regering har lämnat walk-over i bostadspolitiken och våra unga får leva med konsekvenserna. Nu presenterar vi rejäla reformer för att få fart på byggandet, säger Kim Söderström.