Byggnads presenterar nu ett nytt bostadspolitiskt program, Allas rätt till en trygg bostad, med krav på att staten tar ett betydligt större ansvar för bostadsförsörjningen.
– Bostadsbyggandet har kraschat, en halv miljon lägenheter i allmännyttan måste renoveras och vi har akuta energieffektiviseringsbehov. Politikerna måste sluta blunda och hoppas att marknaden ska lösa problemen. Nu måste bostadspolitiken göra comeback, säger Kim Söderström, förbundsordförande på Byggnads.
Förbundet vill att Sverige sätter ett nationellt mål om att bygga minst 40 000 bostäder per år. Centralt i programmet är ett paket av statliga finansieringslösningar som inkluderar kreditgarantier för nybyggnation i utsatta områden, en statlig låneform som täcker 35 procent av byggkostnaden vid hyresrättsproduktion samt statliga garantier för osålda bostadsrätter.
Byggnads vill också avskaffa dagens ROT-avdrag och ersätta det med ett bredare system för renovering och energieffektivisering som omfattar alla byggnadstyper.
– Regering efter regering har lämnat walk-over i bostadspolitiken och våra unga får leva med konsekvenserna. Nu presenterar vi rejäla reformer för att få fart på byggandet, säger Kim Söderström.