– Då får det väl bli så.

Einar Janson, vd för Titania och ordförande i nybildade Hyresbostadsägarna i Stockholm, tvekar inte när han får frågan om strategin riskerar att bli kontraproduktiv –att politiken, om den uppfattar att fastighetsägare nu hittat ett sätt att sätta marknadsnära hyror inom bruksvärdessystemet, väljer hårdare reglering snarare än de reformer han eftersträvar. Det är en av de frågor som följer i spåren av att Hyresbostadsägarna den här veckan presenterade sig i en debattartikel i Affärsvärlden.

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Det är ingen tillfällighet att det är just Einar Janson som grundat föreningen. Det är Titania som inlett samarbete med FSH, Föreningen för Sveriges Hyresgäster, vars ordförande Niclas Blåklinth även är ordförande för Företagsbostadsbolagen.

Den nya organisationen Hyresbostadsägarna är i mångt och mycket ett försök att röra om i dagens hyressystem. I styrelsen sitter förutom Einar Janson även Robert Hannah, moderat politiker och tidigare bostadspolitisk talesperson för Liberalerna, Erik Dahlin, fastighetsägare med bakgrund inom Sverigedemokraterna, samt Sebastian Scheiman, advokat med erfarenhet av processer vid såväl Högsta domstolen som Europadomstolen.

Huvudpunkten i föreningens program är att bryta den monopolsituation man menar att Hyresgästföreningen har –och det kräver en alternativ motpart för hyresvärdarna vid sidan av Fastighetsägarna. Det går inte att tolka Einar Jansons utspel annat än att han ser Fastighetsägarna som en alltför defensiv organisation som hängt upp sig på att bara se Hyresgästföreningen som motpart.

Anna Waxin, vd Fastighetsägarna Stockholm, och Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, håller med om att hyresmarknaden behöver reformeras och utvecklas.

– Det står självklart alla fritt att organisera sig och driva sina frågor, men för oss är det avgörande att förändringarna leder till en bättre fungerande hyresmarknad och långsiktigt hållbara villkor för både hyresgäster och fastighetsägare, säger de i en gemensam kommentar.

Vi tror vägen går genom att försöka få till fler avtalsparter.

Fokus för Hyresbostadsägarna är Stockholm, eftersom det är i huvudstaden som en friare hyressättning har störst potential att ge resultat i högre hyra.

Enligt Einar Janson handlar det konkret om att fortsätta testa den modell som redan påbörjats med FSH, där överenskommelser görs om brukshyror utan att Hyresgästföreningen är inblandad.

– Vi tror vägen går genom att försöka få till fler avtalsparter. Fler hyresgästföreningar som man tecknar förhandlingsordningar med. För det fall man redan har förhandlingsordningar med Hyresgästföreningen får man arbeta med det som går att göra – det vill säga driva rättsprocesser. Vi tror inte så mycket på att man kommer vidare i förhandlingar med Hyresgästföreningen som det är nu, säger Einar Janson.

På frågan om de strategiska rättsprocesserna handlar om att skapa prejudikat i linje med den modell Titania redan tillämpar med FSH svarar Einar Janson utan omsvep.

– Ja, så är det ju absolut.

I vilken mån Hyresbostadsägarna kommer att ha framgång i sina ambitioner bygger förstås på i vilken grad en alternativ hyresgästorganisation får en förhandlingsordning från hyresgästerna i en fastighet. Det är upp till hyresnämnderna att avgöra om företrädaren representerar en betydande del av hyresgästerna och verkar i hyresgästernas intressen så som lagen föreskriver.

Vi kan inte ha det så här i alla fall.

För tillfället väntas ett utslag från hyresnämnden där hyror satta av Titania tillsammans med FSH ska prövas. Det rör bland annat en nyproducerad fastighet i Rågsved.

– Jag tror inte det påverkar strategin så mycket. Men om hyresnämnden mot förmodan skulle anse att FSH inte är en hyresgästförening i lagens mening, ja då överklagar vi. Hela vägen till Europadomstolen om det behövs. Hyresnämnden är ingen domstol –det är en myndighet där Hyresgästföreningen har en stol och är en av parterna. Det är ungefär som att låta Foxtrot vara nämndemän i gängbrottsmål, säger Einar Janson.

Och risken att strategin slår tillbaka politiskt?

– Då får det väl bli så. Vi kan inte ha det så här i alla fall – systemet är på en ny nivå av godtycke. Det kanske fungerar hjälpligt för ett antal stora parter som gynnas rätt mycket av presumtionshyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen. Vi och andra mindre aktörer går inte igenom de hyrorna. Är det så att lagstiftaren demokratiskt beslutar om ett helt annat system, ja, då får vi böja oss för det. Vad vi däremot inte böjer oss för är att lagen stipulerar att det kan finnas fler hyresgästparter och att bruksvärdessystemet startade som en marknadsanpassning –och sen blev det inte så. Det kan vi inte acceptera, säger Einar Janson.

Hyresgästföreningens förbundschef Erik Elmgren betraktar den nya fastighetsägarföreningen mer som ett näringspolitiskt utspel än ett seriöst initiativ.

– Det är märkligt, ja nästan parodiskt att en organisation med fastighetsägare har som sitt främsta syfte att uppmana hyresgäster att bilda egna föreningar som ska ta till vara deras intresse, säger Erik Elmgren.

Han ser inte att syftet är något annat än att försöka trycka upp hyror genom att kringgå lagstiftningen.

– Vi förhandlar hyror för flera miljoner hyrestagare och med olika parter, gemensamt för dem alla är att det är fastighetsägare som förstår hyresgästperspektivet och hur det bidrar till bättre boende. Att man har socialt ansvar för att människor ska bo tryggt och säkert. Det är jag inte säker på att dessa hyresvärdar har.

Kommer ni att förhandla hyror med Hyresbostadsägarna?

– Ja, har de förhandlingsordning gör vi det. Men vi kommer med största säkerhet kontrollera att alla krav är uppställda, säger Erik Elmgren.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH, är skeptisk till strategin att via alternativa hyresgästorganisationer utmana Hyresgästföreningens ställning.

– Jag har svårt att se varför hyresgäster skulle välja en annan organisation om de vill hålla ned sin hyra. Sen finns förstås en grupp som av olika skäl inte gillar Hyresgästföreningen, men jag tror inte den gruppen är tillräckligt stor för att kunna skapa en alternativ organisation. Möjligen skulle det kunna vara i nyproduktion i förortslägen, där har ju inte Hyresgästföreningen haft samma engagemang.

Det kan dock noteras att medlemsanslutning till FSH skett med automatik vid tecknande av kontrakt hos bland annat Titania.

Vissa av dem är inte så pigga på att visa det i dagsläget.

Hyresbostadsägarna i Stockholm säger att man påbörjat medlemsrekrytering under våren. Einar Janson vill inte avslöja exakt vilka bostadsbolag som anslutit sig.

– En handfull. Vissa av dem är inte så pigga på att visa det i dagsläget, men inom en månad kommer det nog bli uppenbart vilka som är med.

Centerpartiet, som i debattartikeln pekas ut för att ha backat från fri hyressättning i nyproduktion, delar bilden av att hyresmarknaden inte fungerar – men är skeptiskt till strategin.

– Vi är skeptiska till att försöka förändra hyressättningen genom rättsprocesser. Det riskerar att skapa större osäkerhet, öka konfliktnivån och i praktiken göra det svårare att få till breda, långsiktiga reformer, säger Alireza Akhondi, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson.

Han tillägger att partiet inte bytt uppfattning i sak men prioriterar att få saker gjorda framför att fastna i låsningar.

– Vart var de här rösterna när reformerna faktiskt låg på bordet och debatten behövde tas?