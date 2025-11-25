Hogia är en aktör som har jobbat i fastighetsbranschen i snart 30 års tid. Deras nya samarbete med proptechbolaget Pattern Geographic kan ge fastighetsägare aggregerade data för att få en komplett överblick över sitt bestånd.

Öppenheten i fastighetssystemen är något Hogia både tycker är viktigt och tror stenhårt på, menar Mikael Svensson, ansvarig för Hogia Fastighetssystem.

– Det snackas mycket om det i branschen, men det är få som agerar på det. Men vi har bestämt att vi ska vara den mest öppna leverantören. Så när någon är intresserad av att jobba tillsammans med oss, då får man snabbt ett samtal eller ett möte. Sen skickar vi över dokumentation hur man kan integrera med våra lösningar.

Hogia tar ingenting betalt från vare sig kunder eller leverantörer för att få jobba med deras API. Det ingår som standard för alla kunder som använder deras fastighetssystem.

– Vi ska som aktör inte sitta och hålla på kundernas data. ”Ja, du äger en massa data men du får inte röra den själv, eller göra vad du vill med den, då kommer det att kosta en massa pengar.” Du hör ju hur dumt det låter.

En traditionell fastighetsägare har väldigt mycket data om sina hyresgäster. Det här är extremt viktig information för att kunna analysera risker i sitt bestånd



Tillgången till sina kunders data och den öppenhet i fastighetssystemet är också vad som möjliggör samarbetet med Pattern Geographic, förklarar Mikael Svensson.

– Om vi tittar på en traditionell fastighetsägare så har man väldigt mycket data om sina hyresgäster. Hur de betalar, var de bor, deras betalningshistorik och hur många felanmälningar de skickar in. Det här är extremt viktig information för att kunna analysera risker i sitt bestånd.

I Hogias fastighetssystem har kunden mycket information om de som är intresserade av att flytta. Genom kundernas prenumerationer vet de vilken storlek på lägenhet man önskar sig, vilka områden som är populära och vad man kan tänka sig betala hyra och så vidare.

– Där sitter vi på guld för våra kunder. Eller snarare är det kunderna som sitter på guld, men det ligger i våra system. Det är de som äger den här datan och kan använda den för att göra olika typer av analyser, säger Mikael Svensson.

– Det kan vara allt från var man får högst pris per kvadratmeter hyra, eller i vilka områden man bör bygga och satsa. Eller rent av ta beslut om att riva hus i vissa områden på mindre orter där det inte finns något underlag.

Säg att det är hög kriminalitet i ett område, vad kan fastighetsägaren göra för att förebygga detta? Det i sin tur kan leda till att man kan minska vakanser och få bättre nyckeltal





I en intervju med Fastighetstidningen berättar Kaj Winther, chef digital utveckling hos Fastighetsägarna, bland annat hur väderdata kan användas för bättre preventiv optimering av fastigheten, något som även Hogia är inne på.

Med Pattern får de nu ytterligare data att lägga till i analysen. I princip allt underlag som man faktiskt behöver för att ta ett informerat beslut. Bland annat tittar de på just klimatrisker med hjälp av data från SMHI och Lantmäteriet.

– Just klimatrisker är jätteviktigt. Tänk dig bara att du ska försäkra din fastighet. Då är det ganska bra att påvisa att det inte finns några klimatrisker. Eller vilka fastigheter som behövs klimatsäkras.

Pattern kan också ta fram underlag från Polisen och SCB och analysera den socioekonomiska statusen i området. Man kan exempelvis se medelinkomst eller om det är hög kriminalitet.

– Säg att det är hög kriminalitet i ett område, vad kan fastighetsägaren göra för att förebygga detta? Det i sin tur kan leda till att man kan minska vakanser och få bättre nyckeltal. Då är det ju bra att kunna benchmarka de olika områdena mellan varandra för att se var man behöver satsa, säger Mikael Svensson.

Jag tycker personligen att detta är helt revolutionerande!

Att man med dagens teknik nu får möjlighet att använda datan fullt ut, är något som Mikael Svensson tycker är på tiden.

– Jag har jobbat på 20 år i den här branschen, och den stora frågan har alltid varit att ”okej, vi sitter på datan, men hur kan vi använda den? Hur kan jag visualisera den på ett bra sätt så jag faktiskt förstår den utan att ta in massa dyra konsulter. Och det är där den här nya tidens verktyg kommer in – de gör helt enkelt datan lättförståelig. Jag tycker personligen att detta är helt revolutionerande!

Han vill även att Hogia i och med detta ska vara en motor för branschen.

– Vi ska inte bara titta på hur vi kan hjälpa våra kunder, utan hur vi faktiskt kan hjälpa hela branschen framåt. För ett stort problem har ju varit att det inte finns så mycket samverkan eller liknande system, utan alla har olika system och mätt olika och bevakat sin data. Men öppenhet idag är helt kritiskt för våra kunder.