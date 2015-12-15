Under 2025 har totalt 11 994 lägenheter förmedlats av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är sju lägenheter fler än under motsvarande period 2024, och 230 fler än samma period under rekordåret 2023.

I juli förmedlade Bostadsförmedlingen 1 922 bostäder, med en genomsnittlig kötid på 10,1 år. Sammanlagt förmedlades 358 studentbostäder och 194 ungdomslägenheter. 212 av de totalt 1 922 förmedlade bostäderna var nyproducerade.

Hittills i år har Bostadsförmedlingen förmedlat 933 hyresrätter till personer med kötider mellan 0 och 2 år, och 310 till personer som hade varit registrerade över 20 år.

För juli var den kortaste kötiden tolv dagar för en lägenhet i Älta, medan den längsta var för en lägenhet på Bastugatan på Södermalm. Den personen hade stått i 39,4 år innan hen fick ta över kontraktet. Störst intresse generade däremot en lägenhet på Observatoriegatan i Vasastan. Fyran blev julis mest klickade annons med sina 20 422 besök.