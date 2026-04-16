”Sverige har en bostadsmarknad under hårt tryck. I det läget är det oacceptabelt att låta ett föråldrat regelverk från 1960-talet fortsätta fungera som en ekonomisk osäkerhetsfaktor för hundratusentals boende”. Så skriver representanterna för de tre fastighetsaktörerna i debattartikeln i DI

Man pekar på att tomträttsavgälderna höjs kraftigt för såväl egna hem som flerbostadshus vilket skapar problem för långsiktig ekonomisk trygghet för tomträttshavare. Enligt analysföretaget Evidens finns flera fall av kostnadshöjningar på 300–400 procent, som Brf Masthugget i Göteborg som fick sin avgäld höjd från 3,2 miljoner till över 25 miljoner kronor per år.

Ett uppmärksammat rättsfall var Smyrna-målet där Statens Fastighetsverk, SFV, begärde en årlig tomträttsavgäld på 5,5 miljoner kronor. Långt ifrån de 1,9 miljoner som bostadsrättsföreningen Smyrna i Stockholm ansåg rimligt. Högsta Domstolen (HD), prövade fallet fastställdes summan till 2,9 miljoner om året.

I ett annat fall, Liljeholmsberget i Stockholm, gick dock rätten, i detta fall mark och mark-och miljödomstolen, på markägarens linje. Man menade där att Stockholm satt ett pris under det marknadsmässiga

Men fastighetsaktörerna anser inte att branschen kan luta sig mot olika domar.

”En HD-dom ger vägledning för enskilda tvister. Den reformerar inte systemet. Det är politikens uppgift”, skriver debattörerna. Man vill även att förslagen från en utredning bör ge reella möjligheter till friköp på rimliga villkor, inklusive modeller för successivt friköp eller avbetalning.

Vi har sökt bostadsminister Andreas Carlson för en kommentar om eventuell utredning, men i skrivandes stund inte fått svar.