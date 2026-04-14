Läsarfråga:



Jag sitter i styrelsen till vår bostadsrättsförening. Vi har nyligen tagit del av ett rättsfall från Högsta domstolen som rör en bostadsrättshavare som, med styrelsens tillstånd, genomförde en renovering som påverkade en bärande vägg. I det fallet hade bostadsrättshavaren inte skaffat nödvändiga tillstånd från byggnadsnämnden, vilket ledde till att det var bostadsrättsföreningen – och inte bostadsrättshavaren – som fick betala en byggsanktionsavgift.



I vår förening har vi nu fått in en ansökan från en medlem som vill göra ett liknande ingrepp i en bärande vägg. Till ansökan har medlemmen bifogat bland annat ritningar och ett utlåtande från en konstruktör.



Hur kan vi som styrelse säkerställa att medlemmen även ansöker om och får nödvändiga lov och tillstånd, så att föreningen inte riskerar att drabbas av en byggsanktionsavgift?



Svar:



Rättsfallet du hänvisar till är ett avgörande från Högsta domstolen. Precis som du skriver i din fråga gjorde en bostadsrättshavare ett ingrepp i en bärande vägg efter att ha fått tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Arbetet utfördes dock utan att anmälas till byggnadsnämnden och utan startbesked.

Med anledning av detta beslutade stadsbyggnadsnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift av föreningen. Frågan prövades slutligen av Högsta domstolen, som fastställde att föreningen ska betala en byggsanktionsavgift på drygt 45 000 kronor.



Avgörandet visar varför det är viktigt att ha en tydlig och enkel rutin för hur ändringar i en lägenhet ska godkännas. Rutinen bör beskriva vilka arbeten som kräver styrelsens godkännande och hur man ansöker. Den bör också förklara att bostadsrättshavaren ansvarar för att ta reda på och ordna de tillstånd som behövs, till exempel bygglov och startbesked. Det ska även framgå tydligt att inga arbeten får påbörjas innan alla nödvändiga tillstånd finns och har visats upp för styrelsen.

Som stöd kan ni i styrelsen använda Fastighetsägarnas blankett Ansökan om tillstånd för ombyggnadsåtgärd i bostadsrättslägenhet. Blanketten fylls i av bostadsrättshavaren och lämnas in till styrelsen. Genom detta bekräftar bostadsrättshavaren att hen förbinder sig att ansöka om bygglov, göra bygganmälan och ordna andra nödvändiga myndighetstillstånd.



Du hittar blanketten här.

