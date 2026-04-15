På uppdrag av regeringen har Boverket sett över om reglerna i trafikbullerförordningen kan ändras för att förenkla detaljplaneringen och snabba på bostadsbyggandet. Nu har slutrapporten överlämnats.

Bland förslagen finns att ta bort kravet på att minst hälften av rummen i varje bostadslägenhet ska vara vänd mot en tyst sida, till exempel en innergård. Samtidigt föreslår myndigheten att kravet på att byggnaden ska ha en ljuddämpad sida kvarstår.

Bostadsminister Andreas Carlson (KD), som tidigare kritiserat dagens bullerregler, är positiv till förslaget.

– Det här kommer leda till ett ökat bostadsutbud och lägre kostnader, säger han i en intervju med Aftonbladet och tillägger:

– Ny byggteknik och isolering gör att det går att bygga på fler platser utan att det påverkar inomhusmiljön negativt.

Men förslaget möter också visst motstånd. Anna Davis, arkitekt och sakkunnig i bullerfrågor och gestaltad livsmiljö samt del av det Stockholms län initierade forumet Bullernätverket, varnar för att lättnaderna kan få tydliga följder.



– Folkhälsomyndigheten gör regelbundna mätningar av människors hälsa. Resultatet visar att bullerstörningar ökar bland boende och att ökningen framför allt sker i det nybyggda beståndet. Med en lättnad i förordningen ligger det nära till hands att gissa att staplarna över bullerstörda bostäder kommer att bli högre, skriver Anna Davis i en skriftlig kommentar till Fastighetstidningen.

Hon pekar på att forskningen är tydlig: buller påverkar människors hälsa negativt. Samtidigt finns det i dag krav som fungerar som kompenserande åtgärder – krav som Boverket nu föreslår att ta bort.



– En sådan utformningsåtgärd är just att i bostaden ha tillgång till en skyddad sida att öppna ett fönster mot med lägre bullernivåer, andra slag av ljud och med möjlighet till fina kvaliteter. I dag regleras detta genom Trafikbullerförordningen för bostäder större än 35 kvadratmeter. Boverkets förslag innebär att den kompenserande åtgärden inte längre regleras.



Samtidigt föreslår Boverket att kravet på en ljuddämpad sida av byggnaden ska finnas kvar?



– Att kravet på ljuddämpad sida finns kvar handlar om uteplats och en god ljudmiljö utomhus på en gemensam uteplats. I förslaget ställer Boverket inga krav på vilken sida av byggnaden som behöver klara riktvärdena för ljuddämpad sida, men föreslår att det i första hand bör vara en av byggnadens längre fasader. I dagsläget finns det ingen forskning som ger stöd för att den här förändringen värnar människors hälsa, tvärtom finns risken att flera människor kommer att bo bullerutsatt.

Är det inte med dagens lösningar möjligt att hantera det utvändiga bullret i nybyggnation?



– Branschen undersöker möjligheter att bygga lägenheter utan öppningsbara fönster och med FTX-system. Att dämpa maximala ljudhändelser i den storleksordning som vi ser i Stockholms län kräver en precision på oerhört hög nivå. Utmed stambanor och motorvägar blir det oerhört komplicerat och kostnadsdrivande att installera fönster med de höga ljudkraven, och det i extra tjocka eller tunga ytterväggar.



– Forskningen visar också att majoriteten av befolkningen vill ha möjlighet att öppna ett fönster. Att höra andra slag av ljud, att kunna sova med öppet fönster eller att kunna vädra med tvärdrag listas som oerhört viktiga kvaliteter.

Hos Riksbyggen, ett av de fastighetsbolag som redan i dag har många fastigheter i stadsmiljöer, välkomnar man diskussionen om hur regelverket kan moderniseras. Samtidigt betonar bolaget att det är med viss försiktighet de ställer sig positivt till Boverkets förslag.

– Det skulle ge oss fler verktyg att bidra till fler bostäder. Men för oss handlar det om att skapa boenden som människor faktiskt vill leva i – inte bara på kort sikt utan över tid. Och det måste finnas ett tydligt regelverk för att hantera förändringen så att boendemiljön inte försämras, skriver Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen Bostad i Skåne Sydväst, till Fastighetstidningen.

Ser du några risker med att dessa regellättnader kan leda till oattraktiva bostäder?

– Kraven har inte kommit till av slump, och om lättnader införs ställer det höga krav på oss som bostadsutvecklare att ändå leverera hållbara boenden. Eventuella lättnader får inte användas som en genväg på de boendes bekostnad.



Även hos fastighetsbolaget Obos betonar man att eventuella regellättnader måste användas ansvarsfullt, och att buller fortsatt kommer att vara en viktig parameter att ta hänsyn till.

Samtidigt menar Sofia Ljungdahl, vd på OBOS Nya Hem, att lättnaderna kan ge större frihet i utformningen av nya bostäder.

– Exempelvis genom att placera en balkong eller terrass i anslutning till vardagsrum eller kök i stället för i ett sovrum mot en tyst innergård. Det kan möjliggöra en balkong i det mest optimala läget även om det är bullerutsatt. Det kan också innebära en mer yteffektiv planlösning när fasad mot en mer bullerutsatt sida kan utnyttjas på ett bättre sätt.