Rapporten med namnet Closes for business visar att 73 procent av stockholmarna har litet eller inget förtroende för hyresmarknaden – och 64 procent anser att systemet är orättvist. 4 av 10 övervägt att flytta från regionen och 17 procent har avstått från att söka eller tacka ja till ett nytt jobb på grund av bostadsmarknaden.

Är det något du tycker sticker ut i er rapport?

– Att förtroendet är lågt bekräftar det jag ser, och även att hyresmarknaden upplevs som orättvis. Du kan ha en granne i huset bredvid som bor i bostadsrätt med en klart högre boendekostnad. Det upplevs som väldigt orättvist av många.

– Och tittar du på vilka som bor i hyresrätter i innerstan så är ju det inte grupper med en svag ekonomi.

Så när sex av tio tycker att hyresmarknaden är orättvis så är det för att vissa har åtkomst till lägenheter som är billiga?

– Ja, och valutan är kötiden. Den är inte relevant i förhållande till det man får i utbyte mot den. Privilegiet att få en underprissatt bostad när man stått i kö i 40 år trots att du sannolikt inte behöver den, sådant sticker i ögonen på många.

Skulle du vilja ta bort bostadsköerna?

– Ja, i Helsingfors finns inga köer, i Bryssel finns det inga köer. Hyresrätten ska vara den lättillgängliga delen av bostadsmarknaden. Det är det som är hyresrättens roll, du ska kunna kliva in och kliva ur fort, utan ekonomiska bindningar och utan att stå i kö.

Hur skulle ni på Einar Mattsson fördela lägenheter om det inte fanns en kö?

– Utifrån den som vill hyra och betala precis på samma sätt som det är för bostadsrätter. Det ska vara hyresgästens betalningsvilja som avgör vem som får hyra. Så ser det ut på lokalhyresmarknaden, där finns inte heller några kösystem.

I enkäten svarar fyra av tio att de vill lämna Stockholm på grund av bostadssituationen. Beror inte det mest på att det är dyrt att bo i huvudstaden?

– Det tror jag är en bidragande orsak. Men då ska man komma ihåg att en tredjedel av bostadsmarknaden utgörs av hyresrätter som är väldigt svåråtkomlig. Det som är lätt att hitta är ägda bostäder men där har du väldigt höga transaktionskostnader. Det bidrar till att det blir dyrt att bo och leva i Stockholm. Kan man frigöra en tredjedel av bostadsbeståndet över tid skulle det ha en modererande effekt på prisutvecklingen.

Så du menar att en friare hyresmarknad skulle sänka priset på bostadsrätterna?

– Det skulle öka utbudet på ett helt annat sätt. Alla skulle inte vara hänvisade till att köpa sin första bostad i Stockholm i samma utsträckning som idag. Man skulle köpa efterhand då man vet att det är i Stockholm man ska bo. Kom även ihåg att den som köper sin bostad tar en stor ekonomisk risk– för du vet inte vad priset kommer att vara om du behöver ändra ditt boende och kliva av efter en kortare tid.

Men om man avreglerar hyresmarknaden, blir det inte överlag dyrare i alla fall i de lägenheter som är attraktiva?

– Så kommer det att bli, men är inte det så det borde vara och det som är rättvist? Men vi kommer även se lägre hyror på vissa platser. Sen ska vi också komma ihåg att det är de som bor i Stockholm som ska betala sina boendekostnader, och det är människors betalningsförmåga och betalningsvilja som ska sätter priset på bostäderna.

De långa kötiderna är mest för attraktiva bostäder. I december förmedlade Bostadsförmedlingen lägenheter i Kista och Veddesta med en kötid på 15 dagar. Så det går ju bevisligen att hitta en hyreslägenhet om man är beredd att bo lite längre ut.

– Jo, det visar också att den som hyr dessa lägenheter verkligen har ett stort behov av lägenheten. Men betänk att de som ska betala 2 200 kr per kvadrat och år i hyra ute i Veddesta kunde lägga de pengarna på att få hyra i något mer attraktivt läge. Men det går ju inte idag.

Er rapport och debatten utgår från Stockholm och inte minst innerstan där bara en liten del av landets alla hyreslägenheter finns. Är det inte en liten bubbla på många sätt?

– Det är ju så att det är i Stockholm som de här problemen är som störst, och det är där problemen blir synligast. Vad vi också lyfter fram i rapporten är att det här är en viktig tillväxtfråga. Det är inte obetydligt för landets utveckling att Stockholm fungerar så bra det bara går. Där är hyresmarknaden ett uppenbart tillväxthinder – två av tio svarat att de har avstått från att söka eller tacka ja till ett jobb på grund av bostadssituationen

Einar Mattsson har ett väldigt bra bestånd i attraktiva lägen i Stockholm. Kan man se er rapport som en partsinlaga från er sida för att stärka era innehav?

– Om vi var intresserade av att sitta tryggt skulle vi sitta med händerna i kors och bara gilla det nuvarande systemet – då behöver vi inte bry oss så mycket om våra hyresgäster, våra lägenheter efterfrågas ändå.

– Med den modell vi förespråkar handlar det om att utsätta sig för konkurrens. Idag är det hyresgästen som konkurrerar om hyresrätten, vi vill att det är vi fastighetsägare som ska konkurrera om hyresgästerna. Så det nog snarare så att jag med det här förslaget ägnar mig mer åt självskadebeteende än tvärtom.

Men med en friare hyressättning så måste det väl ändå i slutändan innebära högre intäkter för er eftersom ni har ett bra bestånd?

– Men det kommer också ställa krav på oss för att vi ska kunna få ut de där högre intäkterna. Då måste vi leverera produkter och tjänster som svarar mot det folk är villiga att betala.

Hur lång tid tar det innan vi har en sådan marknad i Stockholm där fastighetsägarna börjar konkurrera om hyresgästen?

– Jag tror att det skulle ta 15 till 20 år. För om man ska göra en förändring i det här systemet är det väldigt viktigt att börja med att titta på de bostadssociala frågorna, det måste lösas innan man kan börja diskutera de andra frågorna. Och vårt förslag är att införa en ny hyresmodell i nyproduktion och för lediga lägenheter. För de som redan har kontrakt får tuffa på i det gamla systemet så länge de bor kvar i sin lägenhet.

Det låter som att ingen kommer lämna sin lägenhet förrän de dör.

– Jo, det tror jag för att livet drabbar människor trots allt, och man måste förändra sitt boende. Men visst, det skulle finnas människor som sitter kvar tills de dör. Men det är väl också priset för att komma tillrätta med den här frågan helt enkelt.