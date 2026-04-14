Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett nytt flyttstöd. Syftet är att fler arbetslösa ska kunna ta ett arbete i regioner där efterfrågan på arbetskraft är hög. Stödet ska rikta sig till personer som inte kan ta ett jobb på annan ort eftersom kostnader för flytt och etablering är ett hinder.

– Det ska vara enklare att flytta dit jobben finns. Svensk arbetsmarknad behöver bli bättre på att matcha lediga jobb och efterfrågan på viss kompetens med rätt individer. Ett ansvarsfullt utformat flyttstöd kan bli ett viktigt verktyg för att stärka den matchningen och underlätta för både arbetssökande och arbetsgivare, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.

Finanspolitiska rådet visar i beräkningar från 2024 att arbetslösheten hade kunnat vara lägre om fler arbetslösa hade flyttat till regioner med en större efterfrågan på arbetskraft. En ökad rörlighet bedöms även förbättra kompetensförsörjningen och möjligheterna för företag att etablera sig och växa.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2027.