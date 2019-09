Stans nya skrapa snart redo för inflytt

Sommaren 2020 flyttar de första hyresgästerna in i Stockholms nya landmärke Sthlm 01. Under onsdagen var det pressvisning av de 26 tusen kvadratmetrarna fördelade på 27 våningar. Annons: Annons: Annons:



Lina Lahiri, arkitekt på Saurebruch Hutton blir märkbart nöjd när Fastighetstidningen, på väg ner i bygghissen, undrar om det 102 meter höga huset trots allt inte är vridet.

– Nej, det är helt och hållet en illusion som uppstår eftersom varje våningsplan blir 30 centimeter bredare för varje våningsplan. Placeringen av fönster och fasadelement i ett rutmönster förstärker också det intrycket. Vi gjorde många datasimuleringar innan vi hittade den slutgiltiga utformningen, säger Lina Lahiri.

Skyskrapan Sthlm 01 är byggd i form av en treudd med nyansskillnader i färgerna längs hela fasaden vilket gör att man upplever byggnaden i olika perspektiv från olika håll. Det är en utformning Skanska Fastigheter och arkitektbyrå hoppas ska bidra till att skrapan ska uppfattas som ett landmärke och entré till Södermalm.

– Vi hoppas att det här ska bli en fortsättning på stan. När jag har tagit hit kollegor, som ursprungligen inte kommer från Stockholm, så kan de inte alls förstå att vi inte ser detta som innerstan. Det är ju bara är tio minuters promenad över bron, säger Lina Lahiri.

Totalt beräknas 2000 personer ha sin arbetsplats här. Skanska vänder sig särskilt till kreativa näringar som tech, spel, reklam och media. Hittills har Skanska hyrt ut 8.000 kvm i det nya landmärket. Klart är bland annat att Coworkingaktören Spaces hyr fem av våningsplanen. Längst upp kommer krögaren Niklas Ahlbom att öppna restaurang och takbar.

Fredrik Lantz, marknadschef Skanska Fastigheter, är särskilt nöjd med hur husets geometriska utformning gör det enkelt att avdela utrymmen så att företag kan växa eller krympa i storlek. Formen har också gjort det möjligt att alla kontorsplatser får ta del av utsikten, givetvis mer storslagen ju längre upp i byggnaden man kommer.

– Vi har jobbat extremt mycket för att få in all logistik med hissar, ventilation i den ”mörka zonen”, alltså kärnan i betong i mitten, säger Fredrik Lantz.

Byggnaden är precertifierad med LEED Platinum.

– Det handlar bland annat om att vi enbart byggt med certifierade material. Men också en sådan detalj som att vi inte tagit in för mycket ljus i fasaden. Det är bara 40 procent fönster, det gör att det behövs betydligt mycket mindre solavskärmning och därmed blir det lägre energiförbrukning. Ändå är lokalerna väldigt ljusa, säger Lina Lahiri.

Men så var det namnet. Sthlm 01är en av flera numrerade byggnader i området som går under namnet Sthlm New. Men det kan det ju för det första rent objektivt inte heta allt för länge. Och visst är väl kåken värt mer än bara en siffra. Fastighetstidningen föreslår i all välmening Gullmarsskrapan. Lämpligt då Gullmarsplan, i och med den nya tunnelbanesträckningen, kommer att få en ny uppgång precis runt utanför.