Från och med den 1 juli gäller nya regler för ansökningar om lagfart, inskrivning av tomträttsinnehav och tomträttsupplåtelse. Reglerna innebär bland annat skärpta krav på identitetsuppgifter för både privatpersoner och juridiska personer.

Privatpersoner ska ange svenskt personnummer eller samordningsnummer. Juridiska personer ska ange organisationsnummer och lämna uppgifter om verklig huvudman – eller visa att det kravet inte gäller.

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– De nya reglerna innebär att den som ansöker om lagfart, inskrivning av tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse måste kunna styrka sin identitet på ett tydligare sätt än tidigare. Det är ett effektivt sätt att motverka brottslighet på fastighetsmarknaden, säger David Fridh, jurist på Lantmäteriet.

Reglerna gäller förvärv som sker från och med den 1 juli. Avgörande är när köpehandlingen undertecknades.

– Om en fastighet har köpts före den 1 juli är det datumet då köpehandlingen undertecknades som avgör om de nya reglerna ska tillämpas eller inte, säger David Fridh.

Lantmäteriet varnar för att den som saknar samordningsnummer eller organisationsnummer bör ansöka om det i god tid, eftersom handläggningstiderna hos berörda myndigheter kan variera. Saknas de uppgifter som krävs kan ärendet förklaras vilande i väntan på kompletteringar, vilket kan medföra extra expeditionsavgifter.

Regeländringarna berör också ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. När en bostadsrättsförening ansöker om lagfart efter ombildning ska protokollet från föreningsstämman visa att samtliga röstande varit folkbokförda på fastigheten i minst sex månader före stämman.

För lantbruksfastigheter i glesbygds- eller omarronderingsområde görs en lättnad. Föräldrar och syskon till överlåtaren behöver inte längre söka förvärvstillstånd vid köp, byte eller gåva. Släktskapet ska styrkas med personbevis eller annat intyg.