Avgående generaldirektör Anders Sjelvgren kom från forskningen och hade erfarenhet från Boverkets egna led innan han tillsattes. Efterträdaren Nancy Mattssons bakgrund är till stor del från byggbolag – hon är för närvarande chef för projektutveckling och förvärv på JM. I botten är hon arkitekt.

Det är inte vanligt att generaldirektörer rekryteras direkt från näringslivet. Bostadsminister Andreas Carlson betonar dock att han ser det som en styrka i det här fallet.

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– De kvaliteter och den kompetens som Nancy Mattsson besitter är värdefulla, och jag tycker det är väldigt positivt att ha med sig den erfarenheten från näringslivet, från privat sektor, när man ska leda en statlig myndighet med ett så samhällsviktigt uppdrag. Jag är övertygad om att hon är rätt person att leda Boverkets arbete, säger bostadsminister Andreas Carlson till Fastighetstidningen.

Utnämningen av Mattsson är ett tydligt politiskt val. Hon har varit aktiv inom avreglerings- och förenklingsfrågor genom branschinitiativet Bygg i Tid, där hon under lång tid argumenterat för kortare handläggningstider i plan- och bygglovsprocesser. Där har hon också vid flera tillfällen riktat kritik mot såväl regeringen som Boverket för att driva igenom ändringar i PBL.

Hur ser då Nancy Mattsson på sin nya roll när hon tillträder som generaldirektör den 31 augusti. Du lär väl att få kritik från den bransch du själv har jobbat i?

– Det är jättebra, det är ju precis det som det handlar om. Jag tänker mig inte att vi pratar om Moses stentavlor, utan om ett regelverk som ska anpassas till de samhällsutmaningar vi har. Då behöver vi också förändra regelverket så att det blir mer relevant, säger Nancy Mattsson.

Vad är det du framför allt vill ta tag i?

– Att gå från en idé till ett färdigt projekt – oavsett om det är kommunen själv som har idén, en enskild individ eller ett stort byggbolag – tar väldigt lång tid. Och det finns onödiga snubbeltrådar som Bygg i Tid har pekat på.

Kan du ge exempel?

– Det kan vara allt från otydligheter i lagstiftningen kring strandskydd, riksintressen, miljökvalitetsnormer och artskydd – som nu också regeringen har förtydligat – till hur exploateringsavtal får utformas, det vill säga villkoren för genomförandet av transaktionen mellan kommunen och den enskilde.

Din företrädare Anders Sjelvgren sa i en av sina sista intervjuer att det byggs alldeles för lite för dem som inte har råd, och att det krävs statliga medel för det. Hur ser du på det?

– Det är en politisk fråga, vad man vill avsätta resurser och medel för. Mig veterligen lever vi i en marknadsekonomi, det vill säga att det är marknadens betalningsförmåga på den givna platsen som styr priset för bostaden – oavsett om det är ett ägt eller hyrt boende. Har man det systemet måste man möjliggöra fler byggbara platser för att öka volymen av bostäder.

Är det där insatserna ska sättas in?

– Ja. Om man har processer som håller tillbaka, försvårar, fördröjer eller omöjliggör bebyggandet av attraktiva platser, då fördyrar man boendet och stöter ut människor längre och längre från bostadsmarknaden. Redan inom det befintliga systemet – utan att ta några större politiska grepp – kan man alltså möjliggöra bostäder för fler, bara genom att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

Så du ser inte statliga stöd till byggandet som en möjlighet?

– Så länge jag inte har tillträtt som generaldirektör kan jag ändå säga att stöd till byggande bolag inte kommer den boende eller brukaren till gagn överhuvudtaget. Vi måste få vår kalkyl att gå ihop – och med ”vi” menar jag den byggande branschen. Med det sagt: den byggande branschen finansierar inte byggverksamheten själv, utan via kreditinstitut som banker, som ställer egna krav och förutsättningar.

Snart är det val och ett eventuellt regeringsskifte kan innebära att man vill subventionera byggandet på något sätt. Kommer du vara bekväm med det?

– Att vara generaldirektör innebär att genomföra den sittande regeringens politik. Skulle jag inte vara bekväm med det, skulle jag inte ta det här uppdraget.

Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna välkomnar valet av Nancy Mattsson.

– Med sin långa erfarenhet från byggbranschen har hon en god förståelse för bostads- och fastighetsmarknadens villkor och förutsättningar. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete med regelförenklingar för att stärka utvecklingen av bygg- och fastighetsbranschen, säger han i en kommentar.