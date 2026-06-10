Statsminister Ulf Kristersson talar om behovet av fler villor till barnfamiljer. Socialdemokraterna i Stockholm vurmar mer för radhuset, bostadsformen som fick sitt stora genomslag under folkhemseran på 1950-talet.

Det rödgröna styret i stadshuset har låtit ta fram ett koncepthus för stadsradhus som lämpar sig för kompletteringsbebyggelse i hela staden. Syftet är att skapa fler bostäder för barnfamiljer och ge fler möjlighet att bo kvar i sin stadsdel när familjen växer, enligt pressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholm stad.

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– Stockholm ska vara världens mest barnvänliga huvudstad. Då krävs bostäder för livets alla skeden, så att de familjer som växer kan hitta ett passande hem i vår stad. Socialdemokraterna går nu till val på att bygga Stockholmsradhus i alla stadsdelsområden utanför innerstaden, säger Emilia Bjuggren (S), finansborgarrådskandidat.

Konceptet bygger vidare på Stockholmshusen där man arbetar med serieproduktion för att pressa byggpriserna. Stockholmsradhusen är olika moduler, från en fyra på 88 kvadratmeter till en sexrummare på 132 kvadratmeter. Husen ska ha ett gemensamt koncept för gestaltning, projektering och byggande för att tiden från idé till färdig bostad kunna kortas.

Ambitionen är att hyran för ett Stockholmsradhus inom allmännyttan ska motsvara kostnaden för en nyproducerad lägenhet i samma storlek. Det skulle då motsvara cirka 20 000 kronor i månadshyra för en fyrarummare.

Stockholmsradhusen ska kunna byggas av allmännyttan och av privata byggaktörer, både som hyresrätt och som bostadsrätt. Önskemål finns att det även byggs i områden där betalningsviljan är svag men att byggbolag ser möjligheter för att få det sålt/uthyrt tack vare lägre kostnader.

Radhus upplåts med tomträtt och med avgäld för småhus och det blir då ur stadens perspektiv än lägre intäkt per BTA än om marken bebyggs med flerbostadshus.

Den 11 juni kommer den första markanvisningen för Stockholmsradhus Ormkärr i södra Stockholm, där Stockholmshem föreslås få uppdraget att utveckla det första projektet.