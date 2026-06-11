När Wallenstam 2006 startade upp sitt första vindkraftverk i Rålanda i närheten av Uddevalla blev det startskottet för bolagets stora satsning på grön el. Detta var också ett år med ovanligt höga elpriser i Sverige.

Många höjde väl på ögonbrynen att ett bostadsbolag hade en uttalad ambition att även bedriva elkraftsproduktion. ”Det här är både en miljösatsning och en satsning att säkra vår energiförsörjning. Vi såg för några år sedan hur energipriserna började skena”, sade Wallenstams energichef Bo Strandberg i en intervju 2007.

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Och fler vindkraftverk tillkom i Wallenstams portfölj, 2013 blev Wallenstam som första noterade fastighetsbolag självförsörjande på förnybar el. Men satsningarna, totalt 53 vindkraftverk till en kostnad av totalt 2,6 miljarder kronor, blev med tiden även en kostsam affär. Det på grund av att elpriserna inte tog den fart som många hade förväntat. En paradox i sammanhanget är att utbyggnaden av vindkraften i sig bidragit till att hålla nere elpriserna.

Kvartal 4 (q4) 2022 beräknade Wallenstam att vindkraftsparken då hade ackumulerade negativa rörelseresultat och nedskrivningar med cirka 650 miljoner kronor. Bolaget uppgav då själva att man inte hade något lönsamhetsmål för vindkraftsinvesteringen, utan att den var ”en hållbarhetsinvestering”.

Nu är snittåldern för Wallenstams vindkraftsverk runt 14 år, för att få bättre lönsamhet krävs så kallad repowering som innebär att ny teknik sätts in för att öka effekten.

Det är i det perspektivet man får se beslutet att sälja samtliga sina vindkraftsparker till Locus Energy, totalt 53 vindkraftverk och en installerad effekt om 112 MW. Prislappen är 830 miljoner kronor. I samband med affären görs också ett avtal om leverans av förnybar energi till Wallenstam.

Susann Linde, vice vd och CFO Wallenstam vill inte idag säga hur stor förlusten totalt varit i denna satsning.

– Det har varit goda tider och vissa år sämre tider beroende på hur priserna på el legat. Men allt är inte siffror, det har varit en hållbar satsning med fördelar i andra sammanhang. Vi har byggt vindkraft som nu får leva vidare och bidragit med mer förnybar energi. Vi är stolta över arbetet vi gjort och inget vi ångrar, säger Susann Linde.