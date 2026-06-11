Vurmandet för byggandet av småhus har varit hjärtefrågan för bostadsminister Andreas Carlson (KD) sedan han tillträdde sin post oktober 2022. I denna fråga finns sedan tidigare de fem delredovisningar som egnahemskommissionären Stefan Attefall, (tidigare bostadsminister och kristdemokrat) lämnat till Carlson.

Under torsdagen kom även ett av regeringen beställt förslag från Boverket om hur man kan underlätta byggandet av fler småhus. Idag är endast 14 procent av de nyproducerade bostäderna småhus med äganderätt.

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En problematik som regeringen lyft är att de kommunala processerna är för långa och komplicerade när det kommer till byggandet av småhus, och att det kan skilja mycket i bedömningar mellan kommunerna, trots att det rör en liknande byggnad.

Boverket har därför skissat på en modell för hur ett typgodkännande av småhus kan se ut som ska gälla för hela landet. Det kan då underlätta för tillverkare av småhus att producera större serier och få ner priset. Och ett typgodkänt hus ska även slippa den vanliga gången av bygglov som krävs idag.

– Vårt förslag är att hus med maximalt 120 kvadratmeter boyta och 5,5 meters höjd upp till tacknocken ska vara bygglovsbefriade. Det är ett bra förstahem för en barnfamilj, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket. Detta är hans sista uppdrag innan han slutar sista juni i år. Det efter nio år som generaldirektör.

Nu innebär inte bygglovbefrielse att det blir fältet fritt att bygga lite hur som helst. Det gäller enbart typgodkända småhusen, dessutom görs en förprövning av kommunen. Tillåter detaljplanen en byggnation. Är det utanför detaljplanerat område kan det krävas lokaliseringsbesked för att säkerställa om marken passar till bebyggelse. Samråd krävs även med kommunen.

Andreas Carlson anser hur som att det är en avsevärd förenkling mot dagens bygglovsregler

– Vi anser att det är en angelägen förändring och kommer att driva det vidare så att förutsättningar är på plats andra halvan nästa år.

Däremellan är det som bekant val och i vilken mån en eventuell rödgrön regering går vidare med dessa förslag får framtiden utvisa.