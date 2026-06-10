Det är finanssajten Tradingpedia som i en analys jämfört boende, mat, transport, personlig hygien och nöjen i europeiska huvudstäder och ställt kostnaderna mot stadens lönenivåer. Bostadskostnaden baseras på data från sajterna Numbeo och Expatistan, som samlar crowdsourcade uppgifter om annonspriser – det vill säga vad folk betalar på hyresmarknader som svenska Qasa. Alltså i princip marknadshyra och inte reglerad förstahandshyra.

Hyran för en möblerad enrummare på 45 kvadratmeter med el, internet och hushållsförnödenheter beräknas till omkring 1 188 euro i månaden i Stockholm – vilket motsvarar ungefär 35 procent av genomsnittslönen.

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För en ensamboende stockholmare med genomsnittslön – 3 395 euro per månad efter skatt (cirka 36 000 kr) – uppgår de beräknade levnadskostnaderna till ungefär 1 895 euro i månaden, vilket motsvarar 55,8 procent av inkomsten. Det placerar Stockholm på femte plats bland Europas mest prisvärda huvudstäder, efter Bryssel, Köpenhamn, Bern och Luxemburg.

För den stora majoriteten stockholmare med förstahandskontrakt är bostadskostnaden ännu lägre än vad studien anger – vilket i så fall skulle göra Stockholm ännu mer fördelaktigt i en sådan jämförelse.

Att mer än 44 procent av lönen blir kvar efter att grundläggande utgifter är betalda är ovanligt i europeiskt perspektiv. I städer som Lissabon, Aten och Rom tar kostnaderna i stället 93–127 procent av genomsnittslönen – nivåer som inte lämnar något utrymme för övriga levnadskostnader för den som tjänar en genomsnittlig lön.

Det placerar Stockholm bland de fyra städer i Europa där bostadskostnaden väger lättast i relation till vad invånarna tjänar, tillsammans med Bryssel (30,4 procent), Köpenhamn (32,2 procent) och Bern (35 procent). Gemensamt för dessa städer är att höga löner kompenserar för höga hyror – till skillnad från Sofia, som också hamnar i toppen men av ett annat skäl. Den bulgariska huvudstaden når sin relativa prisvärdhet tack vare låga hyror snarare än höga löner, med en genomsnittslön på 1 431 euro och en hyreskostnad på 504 euro per månad.

På några punkter sticker Stockholm ut negativt. Månadskort i kollektivtrafiken kostar i genomsnitt 92 euro – det tredje dyraste i Europa efter London och Amsterdam. Nöjesutgifter som restaurangbesök, bio och gym uppgår till ungefär 390 euro per månad – en summa som i sig överstiger hela månadsbudgeten i många östeuropeiska huvudstäder.