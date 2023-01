SKB: Lågkonjunktur är bygg- och köptillfälle för oss

Samtidigt som många bostadsbolag lägger projekt på is satsar SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, på att bygga nytt. 500 hyresrätter är under produktion i år.

”Buy When There’s Blood in the Streets”, är ett berömt citat av finansmannen Nathan Rothschild som han lär ha yttrat när bankirfamiljen investerade i paniken som rådde efter slaget Waterloo i 1815. Tillgångar var billiga och säljarna ivriga att bli av med skulder.

Även Lehmankraschen 2008 var ett tillfälle då det öppnades upp för att göra förvärv till bra priser och en av aktörerna på bostadsmarknaden var kooperativa SKB.

[ Annons ]

– Vi passade då på att förvärva fyra projekt som var i lite olika stadier i processen, bland annat Riksbyggen i Gyllene Ratten (Fruängen) 104 bostäder och i Ursvik där NCC detaljplanerat 148 lägenheter. Lågkonjunktur passar våra starka kassa, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef på SKB.

Han signalerar att föreningen även nu när högre räntor och inflationen sätter käppar i hjulet för många bostadsprojekt är beredda att göra affärer. Med ett fastighetsvärde av 30 miljarder och enbart lån för 4 miljarder sitter SKB i en bra finansiell position. Till vilka räntor SKB kan låna upp idag vill inte Johan Jarding kommunicera.

Med kärvare tider och många projekt som inte blir av räknar vi med att konkurrensen om entreprenaden minskar och det kommer att leda till att pressa byggkostnaderna.

Med den goda kassan satsar SKB på att under 2023 ha drygt 500 nya kooperativa hyresrätter under produktion. Aldrig tidigare har föreningen haft så många projekt på gång i Stockholmsregionen under ett och samma år.

I Hagastaden ska 128 lägenheter stå färdiga för inflyttning till sommaren. Kvarteret består av fyra högre hörnhus och två, lite lägre mittskepp. Snitthyran är 2 300 kronor per kvadratmeter och år och alla lägenheter är redan uthyrda. I ny området Kista äng bygger SKB kvarteret Torshamn med 152 lägenheter, som beräknas vara färdigt för inflyttning 2025.

Under 2023 är det också byggstart för ytterligare 220 lägenheter i två olika projekt. I kvarteret Ananasen på östra Södermalm ska det bli totalt över 1 000 nya lägenheter. SKBs del av projektet omfattar 153 lägenheter. Och i Gustavsberg på Värmdö planeras för 76 lägenheter intill de kulturhistoriska Porslinskvarteren.

Byggkostnaderna steg med 15, 3 procent under 2022 men det avskräcker inte SKB.

– Med kärvare tider och många projekt som inte blir av räknar vi med att konkurrensen om entreprenaden minskar och det kommer att leda till att pressa byggkostnaderna. Byggbolagen måste ju få hem jobb, säger Johan Jarding.