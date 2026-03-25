En bostadsrättsförening i Sverige fick nyligen ett brev. Avgiften för deras laddanläggning hade höjts med nästan 60 000 kronor per år – en kostnad som inte existerade när de investerade. Ingen hade berättat att det kunde hända. De ägde laddboxarna på väggen, men inte kontrollen över kommunikationen.

Det här är inte ett undantag. Det är ett mönster som håller på att bli norm i svensk laddinfrastruktur. När Sverige byggde ut fibernäten fanns det två modeller: öppna nät och stängda nät. Skillnaden var tydlig och kunden visste vad man valde. I laddbranschen håller något liknande på att hända – men utan att kunderna förstår det. Sverige bygger just nu in en ny digital inlåsning i laddinfrastrukturen, och nästan ingen kund vet om det.

Under 2025 installerades omkring 100 000 nya laddpunkter på den svenska marknaden. Elektrifieringen går snabbt, investeringarna är stora och många bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag bygger just nu den laddinfrastruktur som ska fungera i 10–20 år framåt. Men mitt i denna expansion växer ett problem som få pratar om.

Många investerar i laddinfrastruktur utan att förstå att kommunikationen i praktiken kontrolleras av tillverkaren

En stor del av laddsystemen som installeras i dag är beroende av tillverkarens egna servrar för att fungera. Det innebär att fastighetsägaren kanske äger laddboxen på väggen – men inte kontrollen över kommunikationen.

I många laddsystem går kommunikationen inte direkt från laddaren till driftplattformen. I stället skickas trafiken först till tillverkarens egna servrar, där den hanteras och skickas vidare via integrationsprotokoll. På pappret kan systemet fortfarande beskrivas som ”OCPP-kompatibelt” – men i praktiken är kommunikationen beroende av tillverkaren.

Det allvarliga är att kunderna nästan aldrig är medvetna om detta när investeringen görs. Orsakerna är flera: missvisande marknadsföring där system beskrivs som öppna, tekniska begrepp som få fastighetsägare eller styrelser kan tolka och bristande kunskap i återförsäljarledet.

Resultatet blir att många investerar i laddinfrastruktur utan att förstå att kommunikationen i praktiken kontrolleras av tillverkaren. När kommunikationen passerar tillverkarens molntjänst kan den också avgiftsbeläggas i efterhand. Det börjar nu ske på marknaden. En tillverkare har nyligen infört en avgift på 49 kronor per månad och ladduttag för att använda deras molntjänst. För en förening med 100 laddpunkter innebär det nästan 60 000 kronor per år – en kostnad som inte existerade när investeringen gjordes.

Inlåsningen är redan ett faktum innan kunden förstår att den existerar

När tusentals laddpunkter redan är installerade och kommunikationen är beroende av tillverkarens servrar är det dessutom svårt att lämna systemet. Inlåsningen är redan ett faktum innan kunden förstår att den existerar.

Det här är inte en liten teknisk detalj. Det är ett mönster vi ser återkommande på marknaden – laddsystem som levereras med en datamodell där tillverkaren kontrollerar kommunikationen via egna servrar. Med omkring 100 000 nya laddpunkter per år innebär det att en stor del av Sveriges laddinfrastruktur riskerar att vara beroende av enskilda leverantörers molntjänster under hela sin livstid. Över tid kan det handla om miljardbelopp i framtida avgifter för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.

Paradoxalt nog finansieras många av dessa installationer delvis genom statliga stöd, exempelvis via Naturvårdsverkets program för laddinfrastruktur. Det innebär att offentliga medel riskerar att bidra till installationer där fastighetsägare inte fullt ut kontrollerar sin egen infrastruktur.

Det är en ordning som borde ifrågasättas.

Om Sverige ska bygga öppen laddinfrastruktur i stället för nya digitala inlåsningar krävs handling.

Vi ställer tre krav

Offentliga stöd ska endast ges till installationer med direkt och öppen OCPP-kommunikation. Skattemedel ska inte finansiera infrastruktur där kommunikationen kontrolleras av en enskild tillverkare. Tydlig märkning ska krävas vid försäljning. Köparen ska innan avtal tecknas få skriftlig information om kommunikationen är direkt eller om den passerar tillverkarens servrar. Begrepp som ”öppen” och ”OCPP-kompatibel” räcker inte – det krävs klartext. Energimarknadsinspektionen bör ges i uppdrag att utreda frågan. Laddinfrastrukturen är på väg att bli en kritisk del av Sveriges energisystem. Då bör också kommunikationens struktur granskas med samma allvar som andra delar av energiinfrastrukturen.

När Sverige elektrifierar transportsektorn bygger vi infrastruktur som ska hålla i decennier. Det är ett av de viktigaste investeringsbesluten många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar fattar just nu. De förtjänar att veta vad de faktiskt köper.

August Mazetti, medgrundare och affärsutvecklare LaddaTillsammans