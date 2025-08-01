Regeringen har beslutat en förordning om att kommuner under vissa förutsättningar är skyldiga att ställa hyresgarantier för barnfamiljer. Samtidigt har Boverket och Socialstyrelsen fått ett gemensamt uppdrag att stödja kommunerna i implementeringen – ett uppdrag som också handlar om att säkerställa ett enhetligt genomslag av den nya skyldigheten.

Förordningen, som träder i kraft den 1 september 2026, är en följd av propositionen Kommunala hyresgarantier för en socialt hållbar bostadsförsörjning, som riksdagen antog tidigare i år. Den innebär att en kommun är skyldig att tillhandahålla hyresgaranti – det vill säga gå i borgen – för barnfamiljer bosatta i kommunen som behöver en permanent hyresbostad med besittningsskydd men saknar möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden på egen hand.

[ Annons ]

Tidigare har det i stort sett varit frivilligt för kommuner att erbjuda hyresgarantier. Det statliga bidraget som infördes 2007 för att uppmuntra kommunerna att göra det avvecklas nu i och med att skyldigheten i stället görs obligatorisk.

Det är mot den bakgrunden som myndigheternas roll blir central. Boverket och Socialstyrelsen ska samordna kommunikationsinsatser för att informera om regeländringarna, ta fram kunskapsstöd för tolkning och tillämpning av relevanta bestämmelser, samt anordna utbildningar för kommuner och länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2027.

– Barns boendesituation är en viktig, angelägen och prioriterad fråga för regeringen. Ett tryggt hem är grunden för ett gott liv och barn ska kunna växa upp under trygga och stabila förhållanden. När barnfamiljer riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden behöver kommunerna ta ett större ansvar. Regeringen inför därför nu obligatoriska hyresgarantier till barnfamiljer som stärker möjligheten för fler familjer att få ett eget hem och en trygg vardag. Det här är ett betydelsefullt steg för att stärka hushållens förmåga att efterfråga förstahandskontrakt och etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

[ Annons ]

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) lyfter barnperspektivet.

– När barnfamiljer lever under osäkra boendeförhållanden eller drabbas av avhysningar får det negativa konsekvenser för barns trygghet. Det kan även påverka barnets relationer, skolgång och utveckling.