Regeringen har uppmärksammat hur kostnaden för bygglov kan variera beroende på i vilken kommun man bor och verkar bor. För att det ska bi mer förutsägbart och transparent hur kommunerna tar ut avgifter får Statskontoret nu i uppdrag att analysera nivån på de avgifter som tas ut i plan- och byggprocessen och hur de har utvecklats över tid. Myndigheten ska även kartlägga avgifter och avgiftsunderlag mellan kommuner.

– Sverige ska vara ett land där var och en har möjlighet att förverkliga sin boendedröm. 7 av 10 vill bo i småhus, men tröskeln för att nå dit är för hög. Regeringen har genomfört flera reformer på området. Nu tar vi fler steg och ser bland annat över kostnaderna för att ansöka om bygglov, och vad som eventuella skillnader i avgiftsnivåer beror på. Samtidigt ger vi länsstyrelserna ett uppdrag för att minska mängden pappersarbete för kommuner i byggprocessen. Dessa åtgärder bidrar till förenkling och minskad byråkrati för kommunerna. Vi måste korta tiden från planuppdrag till spadtag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Även om bostadsministern betonar småhusbyggande och kostnader som direkt drabbar enskilda konsumenter, så ska översynen göras brett. Alltså även taxor och avgifter som debiteras större projekt ska granskas.

I uppdraget till Statskontoret ingår, utöver att analysera nivån på avgifterna och varför det skiljer sig mellan kommuner, att föreslå åtgärder för en bättre kostnadskontroll och ett mer transparent avgiftsuttag i plan- och byggprocessen.

I samband med detta får även länsstyrelserna i uppdrag att redovisa hur många utredningar som tas fram inom ramen för detaljplaneprocesser. Där ska de också redovisa vilket stöd som erbjuds kommunerna för att korta ledtiderna i planprocessen.