Byggkostnadsindex (BKI) för flerbostadshus steg med 0,8 procent i april 2026 jämfört med mars, och med 2,4 procent jämfört med april 2025. Det är den kraftigaste årstakten sedan juni 2024 och en markant acceleration jämfört med mars, då årstakten låg på 1,3 procent.

– Årstakten för Byggkostnadsindex var den högsta sedan juni 2024, vilket främst beror på ökade kostnader för entreprenören, säger Emma Lindgren, prisstatistiker på SCB.

Entreprenörernas kostnader, som utgör 82 procent av indexet, steg med 2,9 procent i årstakt och bidrog med 2,3 procentenheter till den totala uppgången. Byggherrekostnaderna, som väger 18 procent, ökade med 0,5 procent.

Oljeprisets påverkan på byggsektorn är tydlig i enskilda kostnadsposter. Dieseloljekostnaderna var 42,6 procent högre i april 2026 än ett år tidigare, och lastbilstransporter steg med 8,5 procent i årstakt. Sedan Hormuzsundet stängdes i samband med krigets eskalering i början av 2026 har råoljepriset skjutit i höjden och nått nivåer kring 100–126 dollar per fat – ett prisläge som slår igenom på drivmedel och logistik längs hela byggkedjan.

Men de dramatiska procenttalen på drivmedel och transporter ska sättas i proportion till deras faktiska vikt i indexet. Lastbilstransporternas uppgång på 8,5 procent i årstakt bidrar exempelvis med omkring 4 procent när kostnadsposten viktas mot övriga faktorer. Det är byggherrekostnaderna och entreprenörernas löner och omkostnader – inte enbart energipriser – som sammantaget förklarar merparten av indexuppgången. Löner och omkostnader för entreprenörerna steg med 3,1 respektive 4,5 procent i årstakt, och tjänstemannalönerna inom byggherrekostnaderna med 6,7 procent.

Bland byggmaterialen steg kostnaderna sammantaget med 1,8 procent i årstakt. Material för målning ökade mest med 4,3 procent, följt av betongvaror med 2,8 procent och VVS-material med 2,6 procent. Trävaror var oförändrade.

Kostnaderna för elkraft sjönk däremot med 6,3 procent i april jämfört med mars, och var marginellt lägre än i april 2025 – en dämpande effekt som delvis motverkar uppgångarna på andra poster. Räntekostnaderna sjönk med 3,2 procent i årstakt, i linje med de räntesänkningar som genomförts det senaste året.