Läsarfråga:

En av mina hyresgäster är rädd för att gå ut på gården eftersom det finns aggressiva måsar som attackerar när man kommer nära på morgnarna. Måste jag som fastighetsägare göra något åt det här?

Svar:

Ja, du behöver ta situationen och hyresgästens oro på allvar. Som fastighetsägare ansvarar du för att fastighetens utemiljö inte innebär risker eller olägenheter för dem som bor eller vistas där. Måsar kan upplevas som hotfulla, särskilt nu under häckningsperioden när de skyddar bon och ungar. Om hyresgäster känner rädsla eller undviker delar av fastigheten behöver du därför utreda situationen och vidta skäliga åtgärder för att minska problemen.

Ansvaret handlar bland annat om att arbeta förebyggande och minska det som lockar fåglarna till platser där människor rör sig. Det kan till exempel vara att ta hand om öppna sopor och matrester, eller se över platser där fåglar lätt kan bygga bon, särskilt nära entréer och gångvägar. När sådana faktorer åtgärdas minskar ofta även fåglarnas aggressiva beteende.





Åtgärder du kan göra här och nu för att få bukt med problemet:



Gå igenom de platser där klagomål kommit in och kontrollera om det finns sopor eller mat som lockar fåglar.

Säkerställ att sopkärl och papperskorgar har täta lock och töms/sköts regelbundet.

Se över fasad, tak och andra ytor där bon kan byggas, och gör dem om möjligt otillgängliga.

Förbjud matning av fåglar eftersom det kan medföra olägenheter för omgivningen.

Ta vid behov hjälp av en skadedjursbekämpare som kan inspektera fastigheten och ta bort tomma bon innan häckningssäsongen.

Informera hyresgästerna om vilka åtgärder som görs.

Det finns också flera förebyggande åtgärder som kan minska problemen med måsar på fastigheten. På utsatta ytor kan exempelvis fågelpiggar, nät, vajrar eller linor användas för att försvåra landning och bobygge. I vissa fall kan även ellister med svagström vara ett alternativ. De är ofarliga men fungerar avskräckande för fåglarna. Vid öppna ytor som entréer eller garage kan ljudskrämmor eller rörliga rovfågelsattrapper bidra till att hålla måsarna borta. Det kan också vara klokt att samordna åtgärder med närliggande fastigheter för att minska risken att problemen flyttar mellan byggnader.

Kom ihåg att måsar är skyddade djur. Du får inte skada fåglarna eller ta bort bon med ägg. Åtgärderna ska därför alltid ske på ett lagligt och hänsynsfullt sätt.

