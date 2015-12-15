”Gränsen är nådd. Hyresrusningen måste stoppas”, skriver ordförande Susanne Sjöblom och förhandlingschef Veronica Eriksson i en debattartikel på DI Debatt.

De pekar på flera år av rekordhyreshöjningar och att hyrorna i Stockholm redan är högst i landet. Situationen beskrivs som särskilt allvarlig i Stockholm, där hyrorna är landets högsta och där hyresgäster i snitt har minst bostadsyta per person och lägger störst andel av sin inkomst på boendet.

Vad har vi för samhälle när invånarna bär på en ständig oro kring hur de ska kunna klara av vardagen?

Hyresgästföreningen riktar skarp kritik mot Fastighetsägarna för att inte vilja förhandla och i stället låta oberoende skiljemän avgöra, vilket enligt organisationen lett till extra höga höjningar – särskilt i det privata beståndet. Inför 2026 har Fastighetsägarna begärt upp till 8,2 procents höjning, något Hyresgästföreningen kallar oansvarigt i en pågående levnadskostnadskris.

Susanne Sjöblom och Veronica Eriksson skriver:

”Vad får vi för samhälle när invånarna inte längre känner tillförsikt inför framtiden och bär på en ständig oro kring hur de ska kunna klara av vardagen? ”

De menar att det är särskilt synd om de som hyr sitt boende i Stockholmsregionen. Men rent konkret landar deras utspel i att Hyresgästföreningen region Stockholm kommer att begära en sänkning av hyran för 2026 i förhandlingarna med Fastighetsägarna.

Vår gemensamma modell har skyddat hyresgästerna från stora delar av de senaste årens kraftiga kostnadsökningar i samhället

Hos motparten Fastighetsägarna Stockholm konstaterar förhandlingschef Nathalie Brard att man har mottagit ett antal framställningar som man behöver gå igenom i lugn och ro för att klarlägga vilka fastigheter som berörs.

– Det finns inget som pekar på att hyrorna i stockholmsregionen ska sänkas. Tvärtom, vår gemensamma modell har skyddat hyresgästerna från stora delar av de senaste årens kraftiga kostnadsökningar i samhället. Det är fastighetsägarna som har tagit större delen av kostnadsmällen i form av minskad lönsamhet.

Nathalie Brard pekar på att det är något som även har lyfts av den tredje parten Sveriges Allmännytta.



