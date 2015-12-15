När det förhandlas hyra är det historiskt en fråga om hur hög eller låg höjningen ska vara. Vi bad SCB ta fram medelvärden för hyresutvecklingen så långt som deras statistik sträcker sig, det är från 1969 fram till förra årets höjning där medelvärdet för riket landade på plus 5 procent.

Som siffrorna visar (se diagram) har höjningarna i medelvärden legat som högst 29 procent (under finanskrisen) och lägst 0,2 procent år 1999. Tydligt är att hyresutvecklingen för bostäder hittills under 2000-talet varit på låga nivåer, med undantag för de två senaste åren där inflation och högre räntor drev upp hyresnivåerna för såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Hyresförändring i hyreslägenheter mellan åren 1969–2024

(medelvärde riket i procent)