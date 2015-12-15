Från oerhört låga nivåer under 2023 och 2024 har transaktionsmarknaden börjat röra på sig. Under det första halvåret 2025 gjorde affärer för cirka 71 miljarder kronor enligt Svefa, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period 2024.

Max Barclay räknar med att den trenden håller i sig och även kommer att öka.

– Grundfundamentet för fastighetsbranschen är kostnaden för finansiering, och den har kommit ner dramatiskt det senaste året och halvåret. Det finns bättre tillgång till kapital, och banker som tidigare var försiktiga har nu en mer positiv inställning att låna ut till fastigheter, säger han.

Han ser att köpare och säljare har närmat sig varandra i synen på värderingar, vilket förstås är en förutsättning att det blir en affär. Men allt som står på en grund och har ett tak är inte intressant för potentiella köpare, vilket var fallet under de ”galna” lågränteåren.

– Nu är det tydligt att objekt som är mindre bra blir sämre, och det som är bra blir ännu bättre och mer attraktivt. Ett gap som jag tror blir större och större. Vi har för mycket kontor och retailytor i fel lägen som har haft det tufft sedan pandemin.

På lång sikt är det inte fråga om att ha råd – det är en överlevnadsfråga

Fast ägarna av fastigheter i bra lägen kan inte luta sig tillbaka och tro att man sitter helt säkert, menar Max Barclay

– Det gäller att hela tiden anpassa sig och möta kundernas behov på effektiva kontorslösningar. Man måste ligga nära slutanvändaren, säger han.

Finns det då något som du oroas över och som kan förändra spelplanen?

– Jag har i dagsläget svårt att se att det blir några dramatiska förändringar under det närmaste halvåret och även nästa år. Det som oroar är förstås geopolitiken och handelskriget. Det ritar om kartan på många sätt, driver investeringar åt olika håll och förändrar förutsättningar för konkurrenskraft. Sådan osäkerhet är inte bra på någon marknad, säger Max Barclay.

En fråga, som han anser kommit av sig i en tid av krig och ekonomisk turbulens, är hållbarhet – såväl miljö som social hållbarhet.

– Fastighetssektorn har påbörjat ett bra hållbarhetsarbete som man måste hålla i och fokusera vidare på.

Men har bolagen råd att tänka hållbarhet när det går knackigt och resultaten visar röda siffror?

– På kort sikt kanske man tycker att det inte finns pengar till det. Men på lång sikt är det inte fråga om att ha råd – det är en överlevnadsfråga. Trycket från den finansiella sektorn och institutionella placerare, och inte minst användarna är stort. Vi ska gå mot ett cirkulärt tänk och tänka på hur våra fastigheter påverkar miljö och sociala sammanhang, den trenden är stark.