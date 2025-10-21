NKI (Nöjd-Kund-Index) har mätts sedan 1997. De som rankats högst i den senaste mätningen presenterades under tisdagen av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige. Det i kategorierna kontor, butik, och lager/industri.

– Att lokalhyresgästerna ger sina hyresvärdar det högsta nöjdhetsbetyg hittills är ett tydligt styrkebesked för branschen. Det visar att samarbetet mellan hyresvärd och kund fungerar och att det går att hitta gemensamma lösningar även i ekonomiskt tuffa tider, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Vinnarna delas upp i tre kategorier – mindre, medelstora och stora. Här är vinnarna Inom kontor:

Stora: Hufvudstaden

Med ett resultat på 89 får bolaget högst betyg av alla deltagande fastighetsbolag i årets Fastighetsbarometer för kontor.

[ Annons ]

– Att nå vårt högsta betyg någonsin är ett resultat av hela organisationens engagemang. Det visar att vårt fokus på service, närvaro och omtanke verkligen uppskattas av våra kunder. Vårt mål är att varje kund ska känna att Hufvudstaden är en partner som gör deras vardag enklare och mer inspirerande, säger Lars Orrvik, servicechef Hufvudstaden.

Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter, tar emot priset.

Medelstora: Annehem

– Kärnan i Annehems fastighetsförvaltning är starka, långsiktiga och personliga relationer med våra hyresgäster. Därför känns det extra värdefullt att vi får ta emot den här utmärkelsen som ett erkännande av att vårt kundfokus gör verklig skillnad. Jag är både stolt och tacksam över Annehem-teamet, som med sitt engagemang och sin tillgänglighet varje dag bidrar till att skapa nöjda hyresgäster, säger Monica Fallenius, vd Annehem Fastigheter.

Mindre: KLP Fastigheter

– Det är med stor glädje vi tar del av årets goda NKI-resultat. KLPs organisation har ett starkt engagemang i att skapa förutsättningar för nöjda kunder. Vi arbetar systematiskt tillsammans med våra hyresgäster för att skapa kontorsmiljöer i våra hus med gemenskap och god stämning där hyresgästernas medarbetare verkligen vill vara. Priset är ett erkännande för allt arbete som läggs ner av KLPs medarbetare och det gör oss ännu mer målmedvetna i arbetet, säger Anette von Mentzer, VD för KLP Fastigheter.

Här läser du en intervju med Hanna Käck, förvaltningsutvecklare på bolaget.

För andra året koras även vinnare i kategorin Lager/Industri. Där tog Catena hem priset

– Som långsiktig fastighetsägare vill vi alltid vara nära våra hyresgäster och förstå deras behov, därför känns det extra roligt att Catena rankas i topp bland logistik- och industrifastighetsbolagen i årets undersökning. Det är ett bevis på att vårt fokuserade arbete och engagemang gör skillnad och en feedback som inspirerar och ger energi, säger Johan Franzén, fastighetschef på Catena.

Landets köpcentrum tävlar också om vilka som har de mest nöjda hyresgästerna. I år vann S:t Per Gallerian i Uppsala Fastighetsbarometern butik.

– Det känns fantastiskt att få försvara förstaplatsen och vinna andra gången i rad! Vi har haft förra årets resultat som ett avstamp och vet vad våra kunder vill ha och värdesätter. Dessutom har vi lagt mycket tid på att bygga upp tillit och relation till våra kunder under många år, så betyget är ett resultat av långvarigt arbete. Vi fokuserar mycket på att vara närvarande, möta varje kund i deras vardag och få dem att känna sig sedda och tillgodosedda. Samtidigt jobbar vi med att förmedla vad vi gör och varför vi gör det, så att vi får förståelse för varandras affärer, säger Snezana Oscarsson, centrumchef S:t Per Gallerian, Skandia Fastigheter.