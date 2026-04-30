Läsarfråga:

Vi har en lokalhyresgäst som installerat en egen ventilation och satt upp en skiljevägg. Nu när de ska flytta säger de att de inte behöver återställa väggen och ventilationen. Vad gäller i den här situationen?

[ Annons ]

Svar:

Tack för din fråga!

Hyreslagen innehåller inga detaljerade regler om exakt vilket skick en lokal ska lämnas i vid avflyttning. Därför är det alltid en bra idé att skriftligen komma överens med hyresgästen om vilket ansvar som gäller vid avflyttning. Det vanligaste är att parterna i hyreskontraktet reglerar lokalens skick och vilka åtgärder som ska vidtas när hyresgästen flyttar.

[ Annons ]

Ett tips är att använda Fastighetsägarnas lokalhyreskontrakt. Det innehåller en avflyttningsklausul som anger att hyresgästen ska ha tagit bort sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick.

Men även om det saknas en tydlig reglering i avtalet om vilket skick lokalen ska återlämnas i, ger lagstiftningen ändå viss vägledning du i detta fall kan luta dig mot. Hyresgästen har enligt lag en vårdplikt för lokalen, vilket innebär att den ska återlämnas i väl vårdat skick – med undantag för normalt slitage, som hyresgästen inte behöver åtgärda.

Utöver att lokalen ska lämnas i välskött skick ska hyresgästen ta bort sina saker och återställa lokalen så långt det är möjligt. I din situation är det därför inte orimligt att kräva att hyresgästen tar bort både ventilationen och skiljeväggen. Har installationerna krävt håltagning eller andra ingrepp i lokalens konstruktion, bör även detta återställas, eftersom det ofta inte räknas som normalt slitage.

Om ni inte kommer överens rekommenderar jag att ni tar hjälp av en jurist med erfarenhet av lokalhyresfrågor.

Som ett första steg kan du alltså börja med att kontrollera vad som står i avtalet om vilket skick lokalen ska vara i vid avflyttning. Om det inte framgår tydligt där är det, mot bakgrund av ovan, rimligt att kräva att hyresgästen tar bort ventilationen och skiljeväggen. Har installationerna inneburit håltagning i väggar eller andra ingrepp, bör hyresgästen också återställa detta.

Har du en fråga till Fastighetstidningens expertpanel? Skicka den till fragaexperten@fastighetstidningen.se