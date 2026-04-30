Sverige står inför omfattande investeringar i säkerhet, infrastruktur och klimatomställning. För att finansiera det krävs en ekonomi som växer mer än i dag. Fastighetsbranschen kan bli en stark motor för tillväxt, med rätt förutsättningar.

I dag är det tvärtom. Bostadsmarknaden fungerar som en tillväxtbroms för hela näringslivet. Politikens svar blir ofta att lappa och laga i ett föråldrat system. Det räcker inte. Det behövs ett tydligare helhetsgrepp om Sveriges tillväxt. Därför måste den regering som tillträder efter valet sätta en tydlig tillväxtagenda högst upp på dagordningen.

Vi vet att många fastighetsägare vill investera, både i nya projekt och i utvecklingen av befintliga fastigheter. Men när processerna drar ut på tiden, reglerna är många och krångliga, och kostnadskalkylerna dessutom överstiger de förväntade intäkterna, blir följden att investeringar skjuts upp eller inte genomförs alls.

Men det går att ändra på, med fokus på helheten och inte enskilda åtgärder. Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler som skapar förutsättningar för fler investeringar.

Plan- och tillståndsprocesserna är ett tydligt exempel. I dag är de ofta långa, komplexa och svåra att överblicka. Arbetet med att förenkla och korta processerna har påbörjats, men behöver fortsätta. Tydligare tidsramar, bättre samordning och mer sammanhållna processer skulle kunna minska ledtiderna och göra att fler investeringar faktiskt blir av.

Men helt avgörande för att få i gång investeringarna är en bättre fungerande hyresmarknad. Här är konsekvenserna av ett föråldrat system extra tydliga. Företag får svårare att rekrytera när bostäder saknas där jobben finns. Arbetsmarknaden fungerar sämre och tillväxten hålls tillbaka. Ska fler bostäder byggas och fler investeringar bli av krävs en modern lagstiftning för hyresmarknaden med tydliga och långsiktiga villkor.

Hyresmarknaden behöver därför få utvecklas. I dag är det svårt att förutse vilka hyror som kan tas ut över tid, och hur de kan följa kostnader och förändrade förutsättningar. Därför behövs förändringar som gör hyresmarknaden mer förutsägbar och fungerande. Det handlar om att stegvis utveckla hur hyror sätts och hur de kan anpassas över tid, så att intäkterna bättre speglar kostnaderna. Samtidigt behöver regelverket vara tydligt och långsiktigt, så att investeringar kan planeras med större säkerhet. När villkoren blir klarare kan fler investeringar bli av.

En politisk helhetssyn är avgörande. Enskilda åtgärder räcker inte, det krävs reformer som samman-taget stärker investeringsklimatet.

Den regering som tillträder efter valet måste därför sätta en tydlig tillväxtagenda. Det handlar inte om tillfälliga stöd, utan om långsiktiga reformer som ökar förutsägbarheten, kortar ledtiderna och ger tydliga spelregler.

Det skulle inte bara leda till fler investeringar, utan också till fler bostäder, starkare lokala marknader och en ekonomi som växer. Nu krävs politiskt mod att ta nästa steg för en fungerande hyresmarknad som kan bidra till tillväxt.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige