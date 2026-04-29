Med kötider till hyresrätter på över tio år i Stockholm saknar många separerade en realistisk möjlighet att snabbt hitta ett nytt boende. Det vill Vänsterpartiet i Stockholm ändra på genom att införa så kallade skilsmässokontrakt, tidsbegränsade hyreskontrakt i allmännyttan på upp till tre år. Kontrakten skulle rikta sig specifikt till personer som behöver flytta efter en separation.

– Det här är ett tydligt systemfel. I dag är det i praktiken bara den som har god ekonomi som kan separera snabbt. Med skilsmässokontrakt vill vi skapa en rimlig möjlighet för fler att gå vidare, säger Deniz Butros (V), bostadsborgarråd i Stockholms stad.

Förslaget innebär att den som beviljas ett kontrakt får bo i en lägenhet under en begränsad tid och därefter söka permanent boende via den vanliga bostadskön, utan att gå före i kön.

Liknande lösningar finns redan i Göteborg, men Vänsterpartiet vill tydligt rikta insatsen till separationer till skillnad från bredare sociala kontrakt som i dag främst riktas mot personer i akut utsatthet.

– Vårt förslag är en konkret lösning som fyller ett tomrum i dagens bostadssystem. I dag finns stöd främst för personer i akut utsatthet, men många fler behöver hjälp för att kunna ta nästa steg i livet efter en separation, fortsätter Deniz Butros.