KLP Fastigheter tog hem första priset i årets Fastighetsbarometer i kategorin mindre fastighetsägare kontor. Särskilt små är de dock inte om man vidgar perspektivet. KLP Fastigheter är ett helägt dotterbolag till norska KLP Eiendom, ett av de största fastighetsbolagen i Norden.

– Vi är nog lite anonyma här i Sverige, men vi jobbar på att synas lite mer, säger Hanna Käck, förvaltningsutvecklare på KLP Fastigheter.

[ Annons ]

Sticker ut gör dock deras nio fastigheter. Många skulle nog utifrån en bild lätt pricka in var husen är belägna. Här finns exempelvis fastigheten Bangårdsposten som de flesta känner som Radisson Blu Waterfront hotell och kongress och fastigheten Klockan 1 med Scandic Grand Central och Vasateatern.

– Det är en del av vår strategi. Vi vill ha fastigheter där vi vet att våra hyresgäster vill vara. Och då handlar det i många fall om att sticka ut lägesmässigt och i arkitekturen, säger Hanna Käck.

Vi vill ha fastigheter där vi vet att våra hyresgäster vill vara. [ Annons ]

Men det är också objekt med stora ytor. Hur funkar det i ett läge med ökande vakanser på många håll?

– Vi har låga vakanser. Vi köpte visserligen en ny fastighet i somras där det fortfarande är en del vakanser att fylla. Men om man inte räknar med den har vi länge haft nästan noll i kontorsvakanser. Det började stiga en aning i höstas. Men om man jämför med de siffror som ofta rapporteras om i media så ligger vi långt ifrån det.

Något som Hanna Käck i mångt och mycket kopplar till utmärkelsen hon håller i sin hand.

– Det handlar om att ha hyresgäster som vill stanna kvar. Och givetvis i grunden om att ha rätt produkt som sticker ut lite extra för att vara konkurrenskraftig på marknaden.

Att aktivt kunna anpassa lokaler när till hyresgästens behov förändras är en framgångsfaktor, konstaterar Hanna Käck.

Några enormt stora förändringar i kundernas krav de senaste åren tycker hon sig inte se.

– Men en trend som börjar märkas är att det ställs alltmer krav på hållbarhet. Man vill inte ha lika mycket nya material och är ofta okej med ett gammalt kök eller att mattorna är kvar efter förra hyresgästen, säger Hanna Käck.