År 2030 beräknas över 800 000 svenskar vara 80 år eller äldre. Samtidigt saknar en stor andel av landets flerbostadshus grundläggande tillgänglighetsanpassningar. SBC varnar för att bostadsrättsföreningar behöver agera nu, innan behovet blir akut.

Trycket på landets särskilda boenden är redan hårt. Boverkets bostadsmarknadsenkät 2025 visar att 103 kommuner uppger underskott på platser för äldre. Enligt Socialstyrelsen väntas gruppen 80-plussare öka med 38 procent fram till 2033, och de flesta kommer att bo kvar i sina nuvarande hem.

– Sverige står inför en demografisk förändring som vi inom bostadssektorn inte kan blunda för. Fler äldre vill bo kvar i sina hem under en längre tid. Det ställer nya krav på hur vi förvaltar, utvecklar och anpassar bostadsrätter. Där ligger tyvärr många efter i dag, säger Per Karlsson, affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC.

Han menar att nyckeln ligger i föreningarnas underhållsplanering. Genom att koppla ihop tillgänglighetsarbetet med planerat underhåll av entréer, trapphus och hissar, kan åtgärderna bli en naturlig del av förvaltningen snarare än en oväntad kostnad.

– När investeringarna uteblir ökar risken att äldre tvingas flytta eller hamnar i kö till särskilt boende. Med tanke på trycket på köerna är det en kalkyl som inte är hållbar, säger Per Karlsson.

Han lyfter också möjligheten att söka statligt stöd för tillgänglighetsanpassningar i samband med investeringar, något som kan göra åtgärderna mer kostnadseffektiva.

– Med en ökande medellivslängd är det sannolikt att behovet av den här typen av anpassningar kommer att öka bland bostadsrättsföreningar. På sikt kan det därför också bli nödvändigt för staten att se över de befintliga stöden, så att fler äldre ges möjlighet att bo kvar tryggt och tillgängligt i sina hem längre upp i åren, säger Per Karlsson.