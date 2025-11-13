Att utmana gamla arbetssätt var delvis målet när Bostadsbolaget för lite över ett år sedan startade sitt pilotprojekt med fokus på att minska klimatpåverkan vid köksrenoveringar. Nu kammar de hem första pris i Allmännyttans årliga tävling Bästa klimatinitiativet.

– Det känns väldigt kul att vårt bidrag uppmärksammas och dessutom tar hem vinsten i år! Vi hoppas det kan ge ringar på vattnet och bidra till att vi tar ytterligare några steg framåt när det gäller renoveringar med mindre klimatpåverkan. En fråga som fortfarande är en utmaning för branschen, säger Ellen Klein, miljösamordnare på Bostadsbolaget i Göteborg.

[ Annons ]

I projektet har Bostadsbolaget testat flera nya metoder för att minska klimatavtrycket. Bland annat har de klimatberäknat de tillval som hyresgästerna erbjuds vid en köksrenovering, och använt resultaten för att försöka få hyresgästerna att välja ett mer klimatsmart alternativ.

Men en minst lika viktig del har varit att utmana hur dagens bruksvärdessystem värderar återbruk, något som i dag ofta ses som ett hinder. Projektet har därför samtidigt fokuserat på att bevara hållbara och värdefulla material vid renovering och tydligt lyfta deras betydelse i förhandlingarna med Hyresgästföreningen, förklarar Gabriel Samuelsson, hyresförhandlare på Bostadsbolaget.



– Bruksvärdessystemet är inte skapat med dagens fokus på miljö och klimatavtryck. Men det finns heller inget som hindrar att parterna enas om samsyn som kan premiera återbruk och bevarande, framför att riva ut gammalt och köpa nytt. Det är ett skifte som måste ske här, säger han.



Både Gabriel Samuelsson och Ellen Klein menar att projektet är ett steg i rätt riktning – samtidigt som de poängterar att de ännu inte är helt i mål.



– Det är därför extra bra att vårt klimatinitiativ uppmärksammas. Förhoppningsvis är det fler som vill arbeta tillsammans med oss för att driva frågan framåt, säger Ellen Klein.

Frågan är dock långt ifrån ny men har på senare tid fått allt större uppmärksamhet. Tidigare i höstas samlades Hyresgästföreningen tillsammans med representanter från flera av landets största bostadsbolag i Göteborg för att diskutera behovet av att förändra hur bruksvärdet tillämpas – och på så sätt bana väg för fler klimatsmarta lösningar och mer hållbara hyresförhandlingar.

[ Annons ]

I en intervju med Fastighetstidningen förklarade Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, att målet är att skapa en gemensam syn på vad som är hållbart och vad som inte är det, och utifrån det ompröva nuvarande bruksvärdessystem.

Samtidigt påpekade han att det kommer ta tid.

– Bruksvärdessystemet har funnits jättelänge och vi har jobbat på samma sätt en lång tid. Från vår sida handlar det nu om att vi börjar omvärdera saker tillsammans med fastighetsägare som är långsiktiga och vill göra en positiv förändring.